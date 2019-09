Mua đất nền tặng móng nhà 400 triệu đồng

Đây cũng là khu phố chuyên gia cách TP.HCM chỉ một con rạch 3 m.

Sở hữu đất nền tặng ngay móng nhà 400 triệu đồng

Tại dự án phố chuyên gia Galaxy Hải Sơn (huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) đang triển khai chương trình khuyến mãi hấp dẫn mùa cuối năm. Theo đó, khách hàng khi mua mỗi nền đất được tặng ngay móng nhà trị giá lên tới 400 triệu đồng.

Galaxy Hải Sơn có quy mô gần 12 ha, được UBND tỉnh Long An phê duyệt quy hoạch 1/500, có sổ hồng riêng từng sản phẩm, được quy hoạch gồm nhà phố và đất nền. Nhà phố được thiết kế 1 trệt 3 lầu theo phong cách bán cổ điển, thuận tiện để ở và kinh doanh hoặc kinh doanh lưu trú cao tầng. Giá bán mỗi căn khoảng 2,2 tỉ đồng.

Dự án còn dành hẳn một khu nhà có diện tích và giá phù hợp cho công nhân - đối tượng chưa có nhiều tích luỹ về tài sản. Cụm nhà này cũng nằm trong Galaxy Hải Sơn, cấu trúc 1 trệt 1 lửng, được đảm bảo về hạ tầng, dịch vụ và sử dụng đầy đủ các tiện ích đa dạng khác của dự án.

Khi đi vào hoạt động, dự kiến phố chuyên gia Galaxy Hải Sơn sẽ tạo ra 2.000 chỗ lưu trú, hơn 20 loại hình dịch vụ phục vụ cho hơn 80.000 công nhân và chuyên gia tại đây.

Nhà phố Galaxy Hải Sơn được thiết kế hiện đại

Dự án “vàng” trong lòng khu công nghiệp

Không giống như các dự án khác, Galaxy Hải Sơn có lợi thế đặc biệt khi tọa lạc tại vị trí trung tâm cụm công nghiệp của Đức Hòa rộng hơn 830 ha, gồm khu công nghiệp như Tân Đô, Tân Đức, Hải Sơn... Nơi đây có lượng dân cư khá đông, ước chừng khoảng 80.000 công nhân và chuyên gia. Khi đi vào hoạt động, các sản phẩm tại dự án được đánh giá sẽ có tính thanh khoản cao, dễ dàng sang nhượng, cho thuê hoặc định cư lâu dài bởi nó đáp ứng nhu cầu cấp thiết về nhà ở của lượng lớn công nhân và chuyên gia hiện hữu trong các khu công nghiệp.

Đặc biệt, Galaxy Hải Sơn chỉ cách TP.HCM bởi một con rạch 3 m và thuận tiện di chuyển đến các phân khu khác của thành phố như Tên Lửa, Chợ Lớn, thời gian chỉ từ 20 đến 30 phút. Ngoài ra, dự án còn kết nối trực tiếp vành đai 4, là tuyến đường giao thương giữa TP.HCM và Đồng bằng Sông Cửu Long. Cũng từ dự án, cư dân có thể di chuyển dễ dàng đến các tiện ích ngoại khu như Trường đại học Tân Tạo, Bệnh viện đa khoa Tân Tạo, sân bay Tân Sơn Nhất, trung tâm Thị trấn Đức Hòa, bán kính 1,5 km đầy đủ trường học mầm non các cấp.

Galaxy Hải Sơn được quy hoạch đồng bộ tiện ích nội - ngoại khu như công viên, quảng trường…

Dự án cũng có những điểm nhấn riêng thu hút nhu cầu sở hữu thật của người dân với quảng trường có diện tích lên tới 5.000 m2, tổng mức đầu tư 6 tỉ đồng. Quảng trường sẽ cung cấp cho chuyên gia và công nhân phố đi phộ, sân chơi thể thao đa năng, suối nhân tạo, khu vui chơi trẻ em, coffeeshop, khu vực BBQ, điêu khắc nghệ thuật, chòi nghỉ mát… Điều này cũng phù hợp với mục tiêu của đơn vị phát triển dự án: “Trên cả bán những căn nhà với mức giá mềm mại, chúng tôi muốn đem lại cho cư dân một cuộc sống thực sự chất lượng”.

Mới đây nhất, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Long An cũng thông qua đề án quy hoạch tuyến đường Hải Sơn - Tân Đô kết nối Đường tỉnh 830 (Đức Hòa - cảng Long An). Trên cơ sở này, nhiều nhà đầu tư đánh giá cao tiềm năng và cơ hội tăng trưởng lợi nhuận ở các dự án bất động sản tại Long An, nhất là khi tuyến đường đi ngang dự án khu phố chuyên gia Galaxy Hải Sơn sẽ được hình thành. Giá trị bất động sản trong khu vực này được dự báo chắc chắn sẽ tăng trưởng với cả những người có nhu cầu sở hữu để ở và khách hàng mua đầu tư.