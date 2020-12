Nhân viên Shinhan Finance hiến máu giữa bối cảnh máu khan hiếm tại Đà Nẵng

Chương trình hưởng ứng lời kêu gọi hiến máu tình nguyện của Hội Chữ thập đỏ thành phố Đà Nẵng trong thời điểm máu đang khan hiếm.

Chương trình thu hút đông đảo tình nguyện viên Shinhan Finance

Chương trình đã diễn ra an toàn, nhanh chóng và thành công với sự đồng hành của Hội Chữ thập đỏ thành phố Đà Nẵng phối hợp với Công đoàn cơ sở Shinhan Finance tổ chức tại Trường THPT Phan Chu Trinh, số 167 đường Lê Lợi, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

Đây là lần thứ ba trong năm Shinhan Finance tổ chức chuỗi hoạt động hiến máu ở quy mô công ty nhằm tạo sự quan tâm chia sẻ của cán bộ nhân viên công ty và cộng đồng với hàng trăm ngàn người bệnh. Hoạt động hỗ trợ cộng đồng này của Shinhan Finance đã trở thành một chương trình thường xuyên với lực lượng tình nguyện lên đến hàng trăm người, đem lại niềm hy vọng và sự sống cho rất nhiều người bệnh.

Sự nhiệt huyết của tình nguyện viên Shinhan Finance

Hiện tại, nguồn máu hiến tặng có nguy cơ sụt giảm thấp do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, Hội Chữ thập đỏ luôn cần đến sự hỗ trợ của cộng đồng và các tổ chức, doanh nghiệp để tham gia hiến máu giúp người kịp thời.

Sau 3 đợt tổ chức trong năm 2020, tập thể Shinhan Finance đã trao đi hơn 90 lít máu.

Nhân viên Shinhan Finance tại buổi hiến máu

Các khuyến cáo cho thấy việc hiến máu vẫn an toàn trong bối cảnh hiện nay. Hội Chữ thập đỏ đã thực thi nhiều biện pháp an toàn để phòng chống Covid-19, giúp các tình nguyện viên an tâm hơn khi trực tiếp hiến máu tại Trường THPT Phan Châu Trinh, thành phố Đà Nẵng. Mỗi túi máu có khả năng cứu sống đến ba sinh mệnh và chỉ cần chưa đến 1 giờ để hiến máu.

Là một tình nguyện viên hiến máu tại ngày hội, chị Trương Thị Ngọc Thảo chia sẻ: “Tất cả đồng lòng vì một điều tốt đẹp có thể mang lại ý nghĩa lớn. Giúp đỡ những ai đang gặp khó khăn, đặc biệt là hiến máu cứu người, được xem là một trong những hình thái cao đẹp nhất của sự tử tế mà ai trong mỗi chúng ta cũng có thể làm được để giúp đỡ nhiều người”.

Ông Atul Dixit, Tổng giám đốc Shinhan Finance chia sẻ: “Tôi chân thành cảm ơn tất cả các đồng nghiệp và nhân viên đã tham gia tích cực vào chương trình này. Hiến máu nhân đạo là một nghĩa cử đẹp, thể hiện văn hóa biết cho đi và giúp đỡ mọi người. Sự kiện này đồng thời tiếp tục giúp tập thể nhân viên Shinhan Finance không chỉ dừng lại ở việc nâng cao nhận thức về trách nhiệm chung đối với cộng đồng mà cần có những hành động hỗ trợ thiết thực, kịp thời và tích cực. Tại Shinhan Finance, chúng tôi sẽ tiếp tục giữ vững lời cam kết phục vụ những điều tốt nhất thông qua sự tổ chức, tham gia vào nhiều hoạt động hỗ trợ cộng đồng đa dạng”.

Shinhan Finance tiếp nối định hướng của Tập đoàn Shinhan Financial Group trong việc tập trung phát triển ba trụ cột Trách nhiệm xã hội gồm: Tăng trưởng có trách nhiệm, Đối tác tin cậy và Đầu tư cho tương lai.