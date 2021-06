Những bước tiến trong quá trình chuyển đổi số của Bảo hiểm phi nhân thọ Cathay

Điều này cho thấy nhu cầu và sự chấp nhận của người Việt đối với các dịch vụ số. Mặt khác, do ảnh hưởng của Covid-19 càng đòi hỏi các công ty bảo hiểm phải chuyển mình thay đổi phương thức kinh doanh truyền thống sang áp dụng công nghệ mới (Insurtech), đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số và chuyển đổi các kênh phân phối trên thị trường. Thấu hiểu điều này, Cathay đã và đang từng bước tích hợp các yếu tố công nghệ vào quy trình xử lý các nghiệp vụ bảo hiểm như: tạo đơn bảo hiểm, quản lý đơn bảo hiểm, chăm sóc khách hàng, thẩm định cấp đơn, giải quyết quyền quyền lợi bảo hiểm…

Theo đó, vào giữa tháng 5.2021, Công ty TNHH Bảo hiểm phi nhân thọ Cathay Việt Nam đã cho ra mắt website mới nhằm tăng tính tiện lợi, nâng cao trải nghiệm người tiêu dùng, rút ngắn toàn bộ quy trình mua bảo hiểm xuống chỉ còn chưa đầy 2 phút, thủ tục thay đổi hợp đồng, yêu cầu bồi thường trực tuyến nhanh chóng chỉ trong vòng 1 phút... Những trải nghiệm mới mẻ, tính năng hấp dẫn này là một hướng đi hoàn toàn khác so với quy trình mua bảo hiểm, quản lý và khiếu nại hợp đồng truyền thống vốn dĩ được xem là khá mất thời gian, công sức của khách hàng.

So với website của các công ty khác điểm khác biệt của Bảo hiểm phi nhân thọ Cathay nằm ở chỗ, một số công ty bảo hiểm tại Việt Nam chỉ thuần túy cung cấp các thông tin về sản phẩm, ít tạo ra được trải nghiệm tới người tiêu dùng. Trải qua nhiều năm nghiên cứu thị trường, kết hợp với kinh nghiệm và sự hỗ trợ từ công ty mẹ, cùng với tư duy cốt lõi "What if we could? (Điều gì sẽ xảy ra nếu như chúng ta có thể? )”. Bảo hiểm phi nhân thọ Cathay đã vượt qua những khó khăn trong việc thu thập thông tin bảo hiểm trong quá khứ, vượt qua cả những quy trình thủ tục rườm rà phức tạp của bảo hiểm truyền thống, dám đương đầu với mọi trở ngại để không ngừng đổi mới đổi mới và cố gắng cải tiến website mới, tối ưu hóa quy trình và trải nghiệm mua bảo hiểm, hướng tới một giao diện đơn giản và khả năng truy cập nhanh chóng khi tra cứu thông tin hợp đồng bảo hiểm, sử dụng thông tin hình ảnh và các tình huống cụ thể giúp khách hàng dễ hình dung và nắm bắt về sản phẩm hơn.