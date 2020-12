PepsiCo Foods Việt Nam tự hào là một trong những nơi làm việc tốt nhất

Vào ngày 22.10.2020, PepsiCo Foods Việt Nam được vinh danh là Top 10 nơi làm việc tốt nhất, thuộc tất cả nhóm ngành, do mạng cộng đồng nghề nghiệp Anphabe và công ty nghiên cứu thị trường Intage công bố tại Hội nghị Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam 2020. Đây là lần thứ 06 PepsiCo Foods Việt Nam vinh dự nhận giải thưởng này.

Bà Hồ Thị Bạch Quyên - Giám đốc Tuyển dụng PepsiCo khu vực châu Á (Thứ 02 từ trái qua) cùng các thành viên nhóm tuyển dụng tại Hội nghị Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam

Đến cuối năm nay, giải thưởng Top 10 doanh nghiệp có Chính sách Nhân sự ứng biến xuất sắc tiếp tục gọi tên PepsiCo Foods Việt Nam tại lễ trao giải VN HR Awards 2020 vào ngày 25.11.2020. Đây là giải thưởng về Quản trị nhân sự do Báo Lao động và Xã hội (Báo điện tử Dân sinh) - cơ quan Ngôn luận của Bộ LĐ TB-XH phối hợp cùng công ty Cổ phần Kết nối Nhân tài - Talentnet tổ chức. Được tổ chức lần đầu tiên vào năm 2014, giải thưởng Vietnam HR Awards năm nay vinh danh những “Chiến tích ngoài bản thảo” - những Chiến lược Nhân sự xuất sắc của doanh nghiệp Việt Nam khi phải đối mặt với nhiều thách thức trong năm vừa qua.

Bà Nguyễn Hà Trang - Giám đốc Nhân sự PepsiCo Foods Việt Nam tại lễ trao giải VN HR Awards 2020

PepsiCo Foods Việt Nam luôn đặt yếu tố con người lên hàng đầu. Với mục tiêu tạo cơ hội cho mỗi cá nhân có được chất lượng công việc và cuộc sống tốt nhất, công ty đã đưa ra chính sách linh động về nơi làm việc, ngày làm việc và giờ nghỉ để tạo sự thoải mái cho toàn thể nhân viên khi đi làm. “Nhân viên sẽ luôn được đảm bảo mức thu nhập trong suốt mùa dịch. Với nhân viên nhóm tiền tuyến, trường hợp nhân viên đi làm đầy đủ và đáp ứng các chỉ tiêu cơ bản, công ty sẽ hỗ trợ thêm trợ cấp Thưởng đặc biệt” - Bà Trang chia sẻ.

Không chỉ nhân viên đang làm việc tại các nhà máy và văn phòng của PepsiCo Foods mà cả hơn 2.400 nông dân - những đối tác lâu dài thuộc các dự án trồng khoai tây của công ty, đều được cung cấp và trang bị đầy đủ thiết bị bảo vệ phù hợp. Nhờ đó mà toàn thể nhân viên cũng như các đối tác của PepsiCo Foods Việt Nam hoàn toàn cảm thấy tin tưởng để cùng công ty vượt qua giai đoạn đầy biến động trong năm 2020.

PepsiCo Foods Việt Nam đảm bảo an toàn sức khỏe cho các chiến sĩ lực lượng tiền tuyến trước dịch Covid-19

Bên cạnh sự quan tâm đến đời sống nhân viên, PepsiCo Foods Việt Nam còn có những hoạt động ý nghĩa gắn liền với cộng đồng. Từ đầu năm 2020 đến nay, PepsiCo Foods Việt Nam đã phối hợp với Suntory PepsiCo và Hội Liên Hiệp Thanh Niên đến chương trình “Triệu bữa cơm" để chuyển hơn 600.000 bữa ăn đến những người dân có hoàn cảnh khó khăn trong thời gian dịch Covid-19 diễn ra. Công ty còn dành ra 4,7 tỉ để mua máy thở, máy siêu âm tim và các trang thiết bị y tế khác hỗ trợ 6 bệnh viện trên khắp cả nước.

Ông Nguyễn Việt Hà, Giám đốc Thương mại PepsiCo Foods Việt Nam đang phát phần ăn cho bà con có hoàn cảnh khó khăn bị tác động bởi đại dịch Covid-19

Tại PepsiCo Foods Việt Nam, nhân viên luôn cảm thấy an tâm nhờ vào giá trị tinh thần vững chắc “Đặt con người là trọng tâm” (Care for Employees) mà công ty đã xây dựng và phát triển. Điều này đã giúp toàn thể đội ngũ nhân viên gắn bó, phát triển lâu dài và tạo nên một tập thể vững mạnh. Đây là nguồn động lực to lớn cho toàn thể nhân viên tại PepsiCo Foods tiếp tục nỗ lực và đạt được những mục tiêu thử thách hơn trong năm 2021.