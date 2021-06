SeaHoldings ủng hộ 500 triệu đồng cho Quỹ phòng chống Covid-19 chung sức đẩy lùi đại dịch

Theo đó, SeaHoldings đã ủng hộ 300 triệu đồng cho Quỹ phòng chống Covid do Ủy ban MTTQ tỉnh Long An phát động và 200 triệu đồng cho Quỹ phòng chống Covid-19 của Ủy ban MTTQ huyện Bến Lức, Long An.

Tiếp nhận số tiền quyên góp từ SeaHoldings, đại diện Ủy ban MTTQ tỉnh Long An cho biết rất cảm kích sự ủng hộ kịp thời của công ty trong khoảng thời gian khó khăn hiện tại. Với số lượng người (trên 18 tuổi) cần được tiêm vắc xin trên địa bàn tỉnh Long An là gần 1,3 triệu người, tổng kinh phí có thể lên đến hơn 1.200 tỉ đồng. Vì vậy, mọi đóng góp từ người dân lẫn doanh nghiệp là vô cùng ý nghĩa cho công tác đảm bảo hoạt động mua, nhập khẩu vắc xin, hỗ trợ nghiên cứu, sản xuất vắc xin trong nước và sử dụng vắc xin phòng Covid-19 cho người dân. Sau cùng, tập thể Ủy ban MTTQ tỉnh Long An đã gửi những lời chúc tốt đẹp đến Ban lãnh đạo Công ty Cổ phần Bất động sản SeaHoldings sẽ ngày càng phát triển và đạt được nhiều thành công trong những dự án sắp tới.

SeaHoldings ủng hộ phòng chống dịch tại Văn phòng Ủy ban MTTQ huyện Bến Lức

Trong đợt bùng phát vô cùng nguy hiểm lần này, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã kêu gọi “Toàn dân luôn đề cao cảnh giác. Hiện nay không một đất nước nào an toàn khi cả thế giới chưa an toàn. Không một người Việt Nam nào an toàn khi cả nước chưa an toàn. Mỗi người phải có trách nhiệm trước hết với mình và người thân, sau đó là với đất nước, với cộng đồng”.

Đại diện của SeaHoldings cho biết công ty luôn hiểu được trách nhiệm của mình với đội ngũ cán bộ công nhân viên nói riêng và toàn xã hội nói chung. Do đó không chỉ dừng lại ở hoạt động quyên góp, ủng hộ cho Quỹ phòng chống dịch, SeaHoldings còn luôn tuân thủ nghiêm ngặt những nguyên tắc và chỉ thị từ Bộ Y tế nhằm hạn chế tối đa nguy cơ lây lan. Đặc biệt trong tình hình diễn biến phức tạp của Covid-19 tại TP.HCM và tỉnh Long An gần đây đã xuất hiện nhiều ca nhiễm bệnh sau thời gian dài không có trường hợp dương tính nào.

Tập thể SeaHoldings luôn tuân thủ thông điệp 5K của Bộ Y tế

Cụ thể, SeaHoldings đã triển khai giãn cách tại tất cả phòng ban, cho phép nhân sự thay phiên làm việc tại nhà, hạn chế tối đa việc di chuyển từ TP.HCM đến Long An và ngược lại. Bên cạnh đó, toàn thể cán bộ công nhân viên đều phải tuân thủ nguyên tắc 5K, luôn đeo khẩu trang, giữ khoảng cách, thường xuyên rửa tay sát khuẩn và khai báo y tế khi cần thiết.

Bên cạnh hoạt động chung tay góp sức cùng cộng đồng phòng, chống Covid-19, SeaHoldings vẫn luôn nỗ lực để đảm bảo hiệu quả kinh doanh và đặc biệt là không ảnh hưởng đến quyền lợi của khách hàng. Vừa qua công ty đã hoàn thành thủ tục xin cấp sổ hồng dự án Nhà phố ven sông khu compound The Pearl Riverside. Từng nhóm nhỏ không quá 5 cư dân của dự án đã được mời đến trụ sở SeaHoldings để nhận giấy chứng nhận quyền sở hữu ngôi nhà của mình và vẫn đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh.