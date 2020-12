The Matrix One: Dự án hạng sang có thiết kế kiến trúc đẹp nhất Đông Nam Á

Lễ trao giải Dot Property Southeast Asia Awards 2020 là sự kiện được mong đợi nhất năm 2020 trong lĩnh vực bất động sản tại Đông Nam Á nói riêng và châu Á nói chung. Đây là giải thưởng danh giá nằm trong hệ thống giải thưởng bất động sản lớn nhất châu Á Thái Bình Dương, được tổ chức thường niên tại khu vực Đông Nam Á nhằm tôn vinh các chủ đầu tư - nhà phát triển, những dự án có thành tựu, đóng góp lớn cho diện mạo đô thị và thị trường bất động sản tại các quốc gia trong khu vực.

MIKGroup vinh dự nhận giải thưởng “Dự án căn hộ hạng sang có thiết kế kiến trúc đẹp nhất Đông Nam Á” cho dự án hạng A The Matrix One

Vượt qua sự tuyển chọn gắt gao và cạnh tranh trực tiếp từ nhiều dự án khác nhau, tổ hợp chung cư hạng A The Matrix One - một dự án trọng điểm của MIKGroup năm 2020 đã vinh dự đạt giải Best Luxury Condo Architecture Design Southeast Asia 2020 (Dự án căn hộ hạng sang có thiết kế kiến trúc đẹp nhất Đông Nam Á) tại Dot Property Southeast Asia Awards 2020. Đây cũng là một trong những hạng mục quan trọng của lễ trao giải, chỉ xác định một đại diện duy nhất chiến thắng.

Tọa lạc tại vị trí đắc địa ở trung tâm Mỹ Đình, Hà Nội, dự án The Matrix One thỏa mãn các tiêu chí nghiệm ngặt cho một nhà phát triển BĐS như: tiềm năng phát triển bền vững, phong cách thiết kế riêng biệt và cam kết giá trị tạo ra cho khách hàng, cộng đồng…

Vẻ đẹp sang trọng, hiện đại của tổ hợp hạng A The Matrix One bên công viên cảnh quan rộng 14ha

Dành tâm huyết kiến tạo The Matrix One trở thành một biểu tượng cho sự giàu có và thành đạt của người dân Thủ đô, MIKGroup đã lựa chọn những đối tác giàu kinh nghiệm tham gia phát triển dự án từ những giai đoạn đầu tiên. Ở hạng mục thiết kế, MIKGroup tiếp tục “bắt tay” cùng Công ty Baumschlager Eberle Architects (BEA) sau thành công của hàng loạt dự án trước đây như: Imperia Sky Garden, Mövenpick Resort Waverly Phú Quốc…

Thiết kế The Matrix One là sự kết hợp đầy tinh tế giữa nét hiện đại, sang trọng của phương Tây cùng nét cổ điển, truyền thống của phương Đông. Ngôn ngữ thiết kế đề cao sự tối giản, nhường khoảng trống cho sự liên tưởng và thăng hoa cảm xúc trong từng không gian sống. Toàn bộ mặt ngoài của 2 tòa tháp cao 44 tầng được bao bọc bởi các cửa sổ kính lớn chất lượng và lấp lánh Low-E, kết hợp góc nhìn Panorama mở rộng giúp cho vẻ ngoài của dự án thêm phần sang trọng và nổi bật.

Nếu thiết kế bên ngoài thể hiện sự sôi động của môn thể thao tốc độ đỉnh cao F1 thì không gian nội khu tại The Matrix One lại như một “ốc đảo” riêng tư, thanh bình giữa phố thị náo nhiệt. Sự đẳng cấp, độc đáo trong thiết kế cảnh quan tại The Matrix One được thể hiện rõ nét khi nhìn từ trên cao xuống với hình ảnh của một thế giới tương lai năng động nhưng cũng rất bình yên.

Không chỉ chú trọng đến việc nâng tầm giá trị sống thượng lưu cho các chủ nhân tương lai, đơn vị phát triển dự án MIKGroup còn muốn mang tới một không gian sống xanh, gần gũi với thiên nhiên. Đặt chân vào The Matrix One, các chủ nhân tương lai sẽ được đắm chìm trong sắc xanh của hàng trăm loài cây, mùi hương ngào ngạt của hoa ngay trong nội khu.

Một thiết kế “cực đỉnh” phòng khách căn penhouse tại Dự án

Giải thưởng căn hộ hạng sang có thiết kế kiến trúc đẹp nhất Đông Nam Á dành cho dự án The Matrix One một lần nữa đã minh chứng cho uy tín của MIKGroup trên hành trình phát triển các dự án nhà ở cao cấp, khẳng định niềm tin cho khách hàng, nhà đầu tư. The Matrix One khi đi vào hoạt động hứa hẹn tạo nên cộng đồng cư dân tinh hoa, đẳng cấp, nơi hội tụ của những giá trị sống đỉnh cao.