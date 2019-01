Vita Dairy tặng 1.000 ly Colosbaby cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

Tại hội thảo khoa học Dinh dưỡng miễn dịch và xu hướng bổ sung kháng thể IgG cho trẻ do Bộ Y tế phối hợp với Công ty Vita Dairy tổ chức sáng 19.1, đại diện Vita Dairy đã trao tặng hỗ trợ 1.000 ly Colosbaby lần 1 cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại Viện Nhi TW.

Phát biểu khai mạc hội thảo, GS-TS Nguyễn Viết Tiến, Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế cho biết, đây là hội thảo lần đầu tiên tại Việt Nam về dinh dưỡng miễn dịch. Hội thảo nhằm cập nhật kiến thức khoa học cho các cán bộ công tác trong lĩnh vực sản khoa, nhi khoa và dinh dưỡng về tầm quan trọng của việc bổ sung kháng thể IgG cho trẻ em, góp phần cải thiện tình trạng dinh dưỡng và sức khỏe trẻ em. Thông qua các báo cáo khoa học của các chuyên gia trong nước và quốc tế người dân cũng như cán bộ y tế sẽ hiểu rõ hơn tầm quan trọng của sữa non trong dinh dưỡng miễn dịch, khoảng trống miễn dịch của trẻ cần được bổ sung.

BS CKII Nguyễn Thị Thu Hậu - Trưởng khoa Nhi, Bệnh viện Nhi đồng II cho biết, trên thế giới từ lâu đã nghiên cứu và ứng dụng dinh dưỡng miễn dịch hiệu quả nhằm tăng cường hệ thống miễn dịch, giúp cơ thể chống lại những tác nhân gây bệnh như vi rút, vi khuẩn, hóa chất do ô nhiễm… Tuy nhiên tại Việt Nam, khái niệm dinh dưỡng miễn dịch còn khá mới mẻ, và cho đến nay chúng ta có rất ít nghiên cứu về vấn đề này.

Nghiên cứu của các nhà khoa học cho thấy, hệ miễn dịch con người cũng giống như hệ thống an ninh của mỗi quốc gia, góp phần bảo vệ cơ thể 24 giờ mỗi ngày khỏi các tác nhân gây bệnh. Dinh dưỡng miễn dịch chú trọng đến vai trò của phòng bệnh hơn chữa bệnh, đừng đợi đến lúc cơ thể phát bệnh rồi mới chữa thì gánh nặng chi phí cũng lớn hơn rất nhiều.

Đề cập về những ảnh hưởng tích cực của sữa non đối với hệ miễn dịch của trẻ, PGS-TS Nguyễn Thị Lâm - nguyên Phó viện trưởng Viện Dinh dưỡng quốc gia cho rằng, sữa non bò chứa kháng thể IgG có tác dụng loại bỏ các độc tố; ngăn chặn và tiêu diệt vi rút, vi khuẩn gây hại, tăng cường chức năng miễn dịch cho cơ thể. Sữa non từ bò rất hiệu quả trong việc nâng cao sức đề kháng, tăng cường chức năng hệ tiêu hóa và hệ hô hấp cho trẻ, từ đó giúp trẻ phát triển khỏe mạnh cả thể chất và tinh thần… Các chuyên gia dinh dưỡng khuyến cáo, để tăng cường sức đề kháng, giúp trẻ vượt qua khoảng trống miễn dịch, các bà mẹ cần cho trẻ bú sữa mẹ theo hướng dẫn của Bộ Y tế (bú sớm trong vòng 1 giờ sau sinh, bú mẹ hoàn toàn trong 6 tháng đầu và bú kéo dài đến 24 tháng), có chế độ ăn dặm đầy đủ dinh dưỡng, tăng cường cho trẻ tiếp xúc với môi trường xung quanh, năng vận động thể chất, không tự ý cho trẻ dùng kháng sinh.

Bên cạnh đó, nếu có điều kiện có thể bổ sung các sản phẩm có chứa sữa non giúp tăng cường miễn dịch, phòng ngừa dịch bệnh cho trẻ.

Cũng tại hội thảo, Công ty Vita Dairy đã trình bày ứng dụng dinh dưỡng miễn dịch vào trong sản phẩm Colosbaby. Đây là công ty đầu tiên đưa kháng thể tự nhiên IgG từ sữa bò non hàm lượng chuẩn khoa học vào sản phẩm dinh dưỡng ở Việt Nam, giúp bổ sung dinh dưỡng và tăng cường miễn dịch cho trẻ. Đặc biệt, sữa non với công nghệ đông khô, bảo tồn được IgG dạng còn hoạt tính được nhập khẩu từ Mỹ.

Vị bác sĩ tốt nhất của mỗi chúng ta chính là hệ miễn dịch. Và sữa non chính là chìa khóa để bổ sung kháng thể trực tiếp nhằm tăng cường hệ miễn dịch. Đây chính là quan điểm chỉ đạo của lãnh đạo của Bộ Y tế về công tác chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe trong thời gian tới.