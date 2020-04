Doanh số giao dịch thẻ giảm, phí thẻ quốc tế ở mức cao

Theo Hiệp hội ngân hàng Việt Nam, đối với phát hành thẻ, doanh số sử dụng thẻ của nhóm các ngân hàng lớn đã liên tiếp giảm sút kể từ đầu năm đến nay. Tính đến tháng 3, doanh số sử dụng thẻ trong nước đã giảm 21% và doanh số sử dụng thẻ tại nước ngoài giảm 28% so với cùng kỳ năm 2019. Doanh số thanh toán thẻ giảm mạnh qua các tháng, đặc biệt trong tuần đầu của tháng 4, thanh toán bình quân giảm 78% so với cùng kỳ, giảm 93% so với tháng 3. Tại các điểm chấp nhận thẻ như hàng không, giáo dục , du lịch lữ hành, khách sạn, doanh số thanh toán trung bình của thẻ trong và ngoài nước tháng 3 giảm 80% so với tháng trước và dự kiến giảm mạnh trong tháng 4 cũng như những tháng tới.