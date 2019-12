Độc đáo bình nước nóng Wi-Fi ‘thông minh’: An toàn, tiết kiệm và tiện lợi hơn

Bình nước nóng Wi-Fi có gì nổi bật?

Hai sản phẩm độc đáo đó chính là ANDRIS2 TOP WI-FI và SLIM2 LUX WI-FI vừa được Ariston trình làng vào tháng 8.2019. Kế thừa những đặc điểm ưu việt của các dòng sản phẩm trước, hai sản phẩm này vẫn giữ được nét thiết kế dày dặn, chắc chắn nhưng cũng hiện đại, tinh tế đậm chất Italy.

Hai sản phẩm tích hợp công nghệ Wi-Fi thông minh của Ariston

Điểm nhấn đáng chú ý nhất chính là công nghệ Wi-Fi. Cụ thể, thông qua tính năng kết nối Wi-Fi cùng các công nghệ thông minh tích hợp trong bình, người dùng có thể kết nối bình nước nóng với smartphone, cũng như dễ dàng thiết lập quản lý sử dụng phù hợp với nhu cầu sử dụng.

“Bổ sung Wi-Fi cùng ứng dụng điều khiển trên điện thoại đã làm thay hoàn toàn thói quen sử dụng bình nước nóng của người dùng tại Việt Nam. Chúng ta có thể chủ động kiểm soát sự an toàn của gia đình, tình hình tiêu thụ điện và đặc biệt là sự tiện lợi không tưởng trong kỷ nguyên kỹ thuật số,” chia sẻ của vlogger Xuân Vinh (kênh Youtube Vinh Vật Vờ).

Vlogger công nghệ Vinh Vật Vờ review về tính năng Wi-Fi mới của Ariston

Điều khiển từ xa - an toàn, tiết kiệm và tiện lợi hơn

Tạm biệt nỗi lo về sự an toàn của cả gia đình, bình nóng lạnh Ariston nay đã được trang bị vi mạch kiểm soát an toàn - tự động ngắt khi nhiệt độ tăng cao. Hơn nữa, với những gia đình thường xuyên đi công tác càng an tâm hơn vì vi mạch an toàn của máy được kết nối với điện thoại. Nhờ vậy mọi sự cố sẽ được báo cáo về smartphone, người dùng có thể bật tắt máy ngay lập tức.

Giao diện trực quan, thân thiện của ứng dụng Aqua Ariston Net

Bình nước nóng hoạt động dựa trên cơ chế dòng điện làm nóng thanh đốt đun nước, do đó thanh đốt được ví như linh hồn của sản phẩm. Ariston quan tâm đặc biệt tới sự an toàn của khách hàng khi trang bị cho ANDRIS2 TOP WI-FI và SLIM2 LUX WI-FI, thanh đốt làm từ titan và đồng nguyên chất 100%, được bảo hành trọn đời, đảm bảo chống ăn mòn và bám cặn do vậy tối đa hóa sự an toàn của người dùng.

Công nghệ Wi-Fi tiết kiệm đến 25% điện năng tiêu thụ

Nếu ngày xưa, bình nước nóng là vật dụng ngốn điện hơn các thiết bị gia dụng, thì hai dòng máy nước nóng tích hợp Wi-Fi của Ariston có thể tiết kiệm đến 25% điện năng. Giờ đây, người dùng có thể cài đặt nhiệt độ nước và thời điểm cần dùng, máy sẽ tự động tính toán để đảm bảo đúng thời gian cài đặt sẽ có đủ lượng nước với nhiệt độ ưa dùng. Điều này giúp tiết kiệm điện hơn rất nhiều so với tự chỉnh nhiệt độ thủ công.

Chế độ ECO EVO tự chỉnh nhiệt độ giúp tiết kiệm điện năng

Thêm vào đó, công nghệ ECO EVO cũng góp phần tiết kiệm điện năng nhờ tự động ghi nhớ nhiệt độ và lượng nước ưa dùng của cả gia đình, từ đó đun nước nóng vừa đủ để tránh lãng phí điện và nước.

Mức tiêu thụ điện của bình được cập nhật theo thời gian thực lên ứng dụng

Ngoài tiết kiệm, có thể nói lợi ích lớn nhất của tính năng Wi-Fi là sự tiện lợi, chủ động kiểm soát việc sử dụng hằng ngày cũng như lượng điện năng tiêu thụ. Chỉ cần cài đặt máy nước nóng với ứng dụng Aqua Ariston Net là có thể tùy chỉnh chế độ tắm, theo dõi lượng điện, nước sử dụng… từ xa, rất tiện lợi.

Sau khi sử dụng ANDRIS2 TOP WI-FI một thời gian, chị Xuân Hường (Hà Nội) chia sẻ: “Với tính năng lên lịch đun nước, sáng nào nhà tôi cũng lên lịch để bình đun nước lúc 6 giờ ở nhiệt độ 46 độ C để cả gia đình sử dụng, tiện lợi hơn và cũng tiết kiệm thời gian hơn”.