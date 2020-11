Đón chờ dự án The Aston Luxury Residence trên cung đường ‘triệu đô’ tại Nha Trang

Chính sách tài chính linh hoạt cùng quà tặng hấp dẫn

The Aston Luxury Residence là dự án căn hộ cao cấp đang thu hút sự quan tâm rất lớn của thị trường BĐS những tháng cuối năm 2020. Tọa lạc tại cung đường du lịch “triệu đô” Trần Phú giao với đường Xóm Cồn, The Aston Luxury Residence là dự án căn hộ thương mại với pháp lý sổ hồng sở hữu lâu dài tại vị trí “kim cương” hiếm hoi ở trung tâm TP.Nha Trang nên rất được khách hàng săn đón.

Đặc biệt hơn khi mới đây, thông tin về lễ giới thiệu chính thức dự án The Aston Luxury Residence được Tập đoàn Danh Khôi công bố đã mang đến nhiều ưu đãi hấp dẫn cho khách hàng, mang đến lợi thế dòng tiền khi đầu tư căn hộ “resort trên cao” tại The Aston Luxury Residence.

The Aston Luxury Residence hứa hẹn trở thành tâm điểm của thị trường BĐS Nha Trang cuối năm 2020

Theo đó, khách hàng được hỗ trợ gói vay đến 70% từ ngân hàng PVComBank và VPBank với lãi suất 0%, hỗ trợ 24 tháng ân hạn nợ gốc, không phí trả nợ trước hạn cùng tiến độ thanh toán linh hoạt, khách hàng chỉ phải trả 5% cho từng đợt thanh toán và 25% cho đợt thanh toán cuối cùng khi nhận nhà dự kiến giữa năm 2013. Đối với khách hàng thanh toán nhanh một lần sẽ được hưởng mức chiết khấu lên đến 14%.

Bên cạnh đó, khách hàng có mặt trong sự kiện giới thiệu dự án tổ chức ngày 22.11 còn có cơ hội nhận những quà tặng hấp dẫn có giá trị lên đến 2 tỉ đồng.

The Aston Luxury Residence: “Trái tim mới” của phố biển Nha Trang

Mang trong mình tâm thế đón đầu phong cách sống thượng lưu, sự có mặt của The Aston Luxury Residence góp phần thay đổi diện mạo mới cho khu vực ven sông Cái - nơi đang được quy hoạch trở thành trung tâm thương mại, giải trí sôi động bậc nhất TP.Nha Trang.

Hiện đại, sang trọng và tràn ngập không gian sống xanh cùng hệ sinh thái tiện ích vượt trội chính là những giá trị hoàn hảo mà The Aston Luxury Residence cam kết mang lại cho cư dân.

The Aston Luxury Residence được giới thiệu vào tháng 10 đã tạo “tiếng vang” lớn trên thị trường BĐS Nha Trang

Với không gian sảnh đón rộng rãi cùng hàng cây nhiệt đới xanh tươi, tông màu nâu ấm và mái đón lấy cảm hứng từ con sóng mềm mại, tất cả tạo nên vẻ đẹp tráng lệ nhưng vẫn thanh bình, tôn lên sự gần gũi cần có của một chốn bình yên khi trở về.

The Aston Luxury Residence sở hữu 1.800m² phố đi bộ trên không lần đầu tiên xuất hiện tại Nha Trang. Nếu ở độ cao 10m, phố đi bộ kết nối ba tòa tháp nhờ hai tầng cầu kính trên không thì ở tầng 24, phố đi bộ mang tới không gian trải mở hài hòa với thiên nhiên.

Nằm trên tầng 3 của tòa nhà với tầm nhìn hướng ra đường Trần Phú, dòng sông Cái hiền hòa và vịnh Nha Trang thơ mộng, hồ bơi tràn vô cực luôn trong xanh giữa mây trời là chi tiết mang tính “thủy” bổ sung vào vị thế dào dạt vượng khí của The Aston Luxury Residence.

Không gian xanh được bố trí linh hoạt, tinh tế trong toàn dự án. Đặc biệt, công viên nội khu 2.000m² giúp thanh lọc không khí, tiết kiệm năng lượng, tốt cho sức khỏe và tinh thần cho cư dân tương lai.

Mỗi căn hộ tại The Aston Luxury Residence được các kiến trúc sư đến từ DKO Architecture (Australia) chăm chút một cách tỉ mỉ và tinh tế. Đặc biệt, ngôn ngữ thiết kế TWO lần đầu được DKO Architecture chuyển tải vào The Aston Luxury Residence là sự kết hợp hài hòa của nhịp điệu thủy triều, đường nét mềm mại uyển chuyển của sóng biển và sự khoáng đạt của đại dương.

Không gian rộng thoáng giúp đón nắng đón gió tự nhiên, kết nối phòng khách, phòng ăn và nhà bếp, các căn hộ 100% hướng biển và có ban công kính trong suốt mở ra một tầm nhìn vô hạn, mang trọn thiên nhiên vào nhà giúp bạn bắt trọn vẻ đẹp của thành phố.

Tối ưu hóa không gian với khoảng cách bước cột lên tới 9,2m mang cả thiên nhiên ngập tràn trong từng phòng

Với tâm huyết đưa The Aston Luxury Residence thành một chuẩn mực sống đẳng cấp quốc tế, nơi mang đến những giá trị bền vững cho cư dân, Tập đoàn Danh Khôi đã hợp tác với các đối tác lớn như Central đảm nhận vai trò nhà thầu chính, cam kết đảm bảo chất lượng và tiến độ thi công. Apave sẽ là đơn vị giám sát thi công. Thiết bị vệ sinh cao cấp được cung cấp bởi Rita Võ - đơn vị phân phối độc quyền thương hiệu Kohler (Mỹ) tại Việt Nam. Hai ngân hàng đồng hành PVcomBank và VPBank mang tới giải pháp tài chính tối ưu cho khách hàng. Công ty CP bất động sản DKRD là đơn vị tiếp thị và phân phối độc quyền.