Đón đầu nguồn khách du lịch quốc tế đến Hội An, nhà đầu tư cần làm gì?

Trong khi nguồn cung nội tại vẫn chưa đáp ứng kịp với nguồn cầu thì để “đi trước đón đầu”, bài toán nào đang được đặt ra cho các nhà đầu tư?

Sức hấp dẫn riêng biệt tại một đô thị cổ

Sau 20 năm được UNESSCO công nhận là di sản văn hóa thế giới, Hội An đang được xem như một điểm hẹn văn hóa “không thể bỏ qua” tại Việt Nam. Đô thị cổ này liên tục lọt Top những điểm đến du lịch hấp dẫn trên thế giới đã khiến lượng du khách gia tăng đột biến trong vòng vài năm trở lại đây. Chỉ tính riêng trong quý 1/2019, lượng du khách Hàn Quốc đến Hội An đạt 439.507 lượt (tăng 21,66% so cùng kỳ 2018), khách Nhật Bản đạt 59.901 lượt (tăng 35,7%), Mỹ 34.305 lượt (tăng 10,4%)… Số liệu thống kê của Tổng cục du lịch Việt Nam cũng chỉ ra rằng Hội An là thành phố có lượng khách du lịch quốc tế nhiều hơn khách nội địa với mức tăng trưởng trung bình 20%/ năm.

Số lượng du khách quốc tế đến Hội An gia tăng nhanh chóng

Từ 400 năm trước, Hội An xuất hiện trên bản đồ hàng hải thế giới với vai trò là một thương cảng sầm uất, thu hút lượng lớn thương nhân quốc tế đến tham gia mua bán hàng hóa. Từ quá trình giao thương ấy, sự kết hợp hài hòa giữa chất huyền bí của phương Đông và văn minh phương Tây đã tạo nên nét văn hóa độc đáo không thể nhầm lẫn cho địa phương này. Ngày nay, Hội An là một trong số ít đô thị cổ tại Việt Nam được bảo tồn gần như nguyên vẹn. Từ không gian hoài cổ, sự bình yên trong những góc phố nhỏ… đến cơ hội được trải nghiệm sự kết hợp tinh hoa của các nước trong ẩm thực, kiến trúc, những lễ hội truyền thống của người dân địa phương… Tất cả đã tạo nên một Hội An riêng biệt đầy hấp dẫn.

Sở hữu nhiều lợi thế để phát triển du lịch như vậy, song nhiều du khách khi đến Hội An lại gặp khó trong việc tìm kiếm cơ sở lưu trú cao cấp, thay bằng việc nghỉ dài ngày tại đây họ buộc phải quay về Đà Nẵng để nghỉ dưỡng. Thực tế này đang đặt ra bài toán đầu tư mới cho nhiều doanh nghiệp cũng như các nhà đầu tư thứ cấp trong việc đáp ứng kịp thời nhu cầu nghỉ dưỡng hạng sang cho lượng du khách quốc tế đang tăng dần đều tại Hội An.

Villatel - Mô hình sản phẩm hứa hẹn tiềm năng sinh lời lớn

Quá trình phát triển dự án để cung cấp ra thị trường những loại hình sản phẩm nghỉ dưỡng mới theo hướng bền vững của một số chủ đầu tư tại Hội An đang mở ra cơ hội đầu tư sinh lời lớn cho nhiều khách hàng. Trong số đó, mô hình biệt thự du lịch tại quần thể nghỉ dưỡng sinh thái Casamia Hội An đang thu hút được sự chú ý của thị trường bởi sở hữu nhiều lợi thế khác biệt với các dòng sản phẩm truyền thống.

Tọa lạc trong nội khu quần thể dự án sinh thái, mô hình biệt thự du lịch Vela Villatel không chỉ tận hưởng trọn vẹn hệ thống dịch vụ - tiện ích hạng sang mà còn sở hữu vị trí đắc địa “có một không hai”. Nằm ngay bên cạnh khu rừng dừa Bảy Mẫu là khu dự trữ sinh quyển đã được UNESCO công nhận và bảo tồn, các Vela Villatel sở hữu tầm nhìn khoáng đạt mở ra không gian nghỉ dưỡng độc đáo giữa thiên nhiên nguyên sơ rộng lớn.

Vela Villatel lời giải cho bài toán phòng nghỉ cao cấp tại Hội An

Bên cạnh yếu tố vị trí, vấn đề pháp lý của sản phẩm mới luôn đóng vai trò quan trọng trong quyết định đầu tư của nhiều khách hàng. Với mô hình Villatel được triển khai tại dự án Casamia Hội An, 100% các căn Vela Villatel được cấp sổ đỏ từng căn sở hữu lâu dài. Mô hình sản phẩm này đã được chính quyền cấp phép triển khai hoạt động kinh doanh như một khách sạn mini. Mỗi biệt thự có quy mô từ 7 - 8 phòng ngủ, sở hữu không gian sinh hoạt rộng rãi cùng đường nét thiết kế sang trọng được kỳ vọng sẽ mang đến trải nghiệm nghỉ dưỡng mới lạ cho du khách. Theo thống kê hiện nay, các cơ sở lưu trú tại Hội An có mức giá trên 1 triệu đồng/đêm đang thu về mức lợi nhuận khoảng 8 -12%/năm. Đối với một sản phẩm sở hữu nhiều lợi thế như Vela Villatel thì các nhà đầu tư đang kỳ vọng ở một mức lợi nhuận cao hơn và điều này được cho là hoàn toàn có cơ sở.

Vela Villatel với thiết kế sang trọng cùng với không gian sinh hoạt rộng rãi

Linh hoạt trong quá trình vận hành sản phẩm cũng là yếu tố thu hút thị trường đối với Vela Villatel khi khách hàng vừa được lựa chọn đơn vị vận hành biệt thự vừa được chủ động sở hữu số lượng ngày nghỉ hằng năm. Được phát triển tại một thị trường giàu tiềm năng như Hội An, Vela Villatel không chỉ mở ra sự lựa chọn mới cho du khách mà còn là giải pháp sinh lời cho các nhà đầu tư biết “đi trước đón đầu” bắt nhịp cùng quá trình phát triển mạnh mẽ của phố Hội trong thời gian tới.