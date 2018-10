Đóng 10%, góp 3,9 triệu đồng/tháng ở căn hộ VinCity Gia Lâm

The Park gồm 16 tòa tháp tọa lạc tại các vị trí đắc địa với một mặt nhìn ra kênh đào và công viên thể thao trung tâm, một mặt nhìn ra hồ lớn rộng 24,5 ha. Ngoài các tiện ích chung của cả dự án như biển hồ nước mặn rộng 6,1 ha, công viên thể thao ngoài trời với 700 máy tập, công viên BBQ với hơn 100 điểm nướng, The Park còn kề cận hai hệ thống giáo dục là Đại học quốc tế VinUni và hệ thống trường học mầm non và liên cấp Vinschool. Các căn hộ tại The Park có diện tích từ 28 m2 đến khoảng 75 m2, gồm nhiều loại hình đa dạng, từ căn hộ studio, căn hộ 1 - 3 phòng ngủ, căn hộ 1 - 2 phòng ngủ cộng 1...

tin liên quan Trả 3,9 triệu đồng/tháng mua căn hộ VinCity Ocean Park Đặc biệt, Tập đoàn Vingroup công bố chính sách bán hàng ưu việt, được thiết kế riêng cho VinCity. Theo đó, thay vì đóng ngay 30% giá trị căn hộ khi mua theo như thông lệ thị trường, khách hàng mua VinCity sẽ được giãn cách thành 3 giai đoạn gồm: Đóng 10% khi ký hợp đồng mua bán; nộp tiếp 10% vào 90 ngày tiếp theo và hoàn thành 10% cuối sau 180 ngày. 70% còn lại, khách hàng có thể được ngân hàng Techcombank cho vay vốn và trả góp trong thời gian lên tới 35 năm.

“Với giải pháp tài chính này, khách hàng chỉ cần trả từ 3,9 triệu đồng trở lên mỗi tháng là đã có thể sở hữu căn hộ nội đô, cận biển, kế hồ - tôi tin VinCity Ocean Park sẽ là điểm bùng nổ của thị trường trong thời gian tới”, bà Trần Thị Minh Đức, Giám đốc kinh doanh, Công ty CP Vinhomes, khẳng định.

Chủ đầu tư sẽ chính thức mở cửa căn hộ mẫu và nhận đăng ký nguyện vọng của khách hàng từ ngày 3.11.2018.