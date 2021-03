Đóng 900 triệu đồng sở hữu ngay căn hộ cao cấp 3PN, 80m² tại An Sương I-Park

Xu hướng lựa chọn nhà mới của nhịp sống hiện đại

Trong những năm gần đây, việc lựa chọn căn hộ chung cư có diện tích lớn đang trở thành lựa chọn thông minh được nhiều gia đình sống và làm việc tại TP.HCM ưa chuộng, bởi vừa đảm bảo tính riêng tư, vừa có không gian nghỉ ngơi, giải trí; gia tăng sự kết nối, gần gũi giữa các thành viên trong gia đình.

Đặc biệt, với gia đình đa thế hệ với sự khác biệt về tuổi tác, giới tính thì điều này càng trở nên cấp thiết. Vì vậy lựa chọn căn 3 phòng ngủ trở lên chính là giải pháp tối ưu cho các gia đình đa thế hệ và dần trở thành xu hướng lựa chọn nhà mới của nhịp sống hiện đại.

Thấu hiểu nhu cầu của đông đảo khách hàng, chủ đầu tư Công ty Cổ phần Kinh doanh và phát triển nhà (HDTC) mở bán 72 căn cuối cùng tại dự án An Sương I-Park, trong đó phần lớn là các căn 3 phòng ngủ, góp phần giải tỏa “cơn khát” căn hộ diện tích lớn trên thị trường.

Lấy cảm hứng từ cuộc sống hiện đại nhưng vẫn đảm bảo yếu tố thân thiện với môi trường tự nhiên, 100% căn hộ tại đây đều được thiết kế thông minh và hiện đại, tối ưu công năng sử dụng, nhiều mặt thoáng, mang đến không gian sống lý tưởng, tốt cho sức khỏe của con người.

Với thiết kế diện tích đa dạng từ 80 - 90 m², bố trí 3 phòng ngủ, chắc chắn dự án An Sương I-Park sẽ trở thành điểm dừng chân lý tưởng của cả gia đình trẻ và gia đình đa thế hệ.

Khách hàng mua và nhận nhà vào ở ngay tại dự án An Sương I-Park

Nơi an cư tuyệt vời

Với nhiều nét đẹp sang trọng, phong cách thiết kế hòa nhập thiên nhiên cùng vị trí vàng và tiện ích ấn tượng, căn hộ An Sương I-Park thu hút sự quan tâm của đông đảo khách hàng không chỉ ở TP.HCM mà còn các tỉnh. Chính vì vậy, An Sương I-Park trở thành điểm sáng trên thị trường căn hộ khu vực phía tây TP.HCM nói riêng và bức tranh của cả thị trường bất động sản TP.HCM nói chung.

Nằm trong khuôn viên hơn 64 ha của Khu đô thị An Sương (Q.12) cũng do HDTC làm chủ đầu tư, căn hộ An Sương I-Park thừa hưởng trọn vẹn không gian sống xanh, trong lành, riêng tư tuyệt đối, nhưng vô cùng thuận tiện khi hạ tầng giao thông về các hướng đã và đang được mở rộng hiện đại.

Kiến tạo không gian với tầm nhìn phát triển bền vững cho cuộc sống xanh thời điểm hiện tại và cả trong tương lai, An Sương I-Park luôn là sự lựa chọn thông minh dành riêng cho gia đình đa thế hệ.

An Sương I-Park có vị trí tọa lạc vàng - khu vực có hạ tầng, tiện ích phát triển bậc nhất TP.HCM

Trong bán kính 3 km xung quanh dự án An Sương I-Park còn có hệ thống y tế, giáo dục, vui chơi giải trí chất lượng cao…

Cơ hội sinh lợi bền vững

Với sự biến động của thị trường hơn nửa năm qua, chắc chắn với sự khan hiếm nguồn cung lẫn nhu cầu tăng cao và hạ tầng khu vực đang được hoàn thiện hiện đại, thì giá thứ cấp của nhiều dự án chung cư tại các khu vực trên địa bàn TP.HCM sẽ tiếp tục tăng trong thời gian tới. Trong khi nguồn cung nhà ở đang dần trở nên khan hiếm thì sự xuất hiện của An Sương I-Park đã giải tỏa được phần nào “cơn khát” căn hộ tại TP.HCM.

An Sương I-Park xác lập tiêu chuẩn sống xanh hoàn toàn mới với nhiều tiện ích hiện đại, và là biểu tượng kiến trúc mới của khu vực phía tây TP.HCM năng động, giàu tiềm năng phát triển. An Sương I-Park thật sự là nơi an cư lý tưởng cho khách hàng và cơ hội sinh lợi bền vững cho giới đầu tư.

Bên trong căn hộ An Sương I-Park