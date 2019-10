Đột phá kinh tế từ du lịch: Thủ phủ 'vàng đen' lột xác

Tôi từng đến Hạ Long cách đây gần chục năm, nhưng loanh quanh chỉ tắm, ăn hải sản nên nhanh chán và cũng không có ý định quay lại. Nhưng mấy năm nay, bạn bè đi Hạ Long nhiều, review nhiều cả chỗ ăn, chỗ chơi, chỗ check in nên năm nay quyết định đi. Và thực sự không thất vọng Chị Hiền Mai (Hà Nội)

Có một thời nói đến Quảng Ninh, nhiều người nghĩ ngay đến “đặc sản” than đá và vịnh Hạ Long. Những mỏ than và ngành công nghiệp khai mỏ từng đóng góp chính cho kinh tế Quảng Ninh, nhưng theo sau đó là ô nhiễm do bụi than, bùn đất từ các bãi thải lộ thiên tràn ra mỗi lần mưa lũ khắp các vùng Cẩm Phả, Uông Bí, thậm chí là Hạ Long.