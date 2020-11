Dự án căn hộ sở hữu công viên xanh 4.000m² ngay trung tâm Hà Nội

Tổ hợp căn hộ resort nhiệt đới đầu tiên của quận Hoàng Mai, tọa lạc trên đường Hoàng Văn Thụ, cách Hồ Hoàn Kiếm chỉ 4,5 km. Dự kiến khi hoàn thành, dự án sẽ cung ứng ra thị trường hơn 1.200 căn hộ cao cấp. Mặc dù tọa lạc tại khu đất vàng trung tâm, tuy nhiên mật độ xây dựng dự án này được đánh giá thấp bậc nhất Hà Nội. Gần 80% diện tích là cây xanh, mặt nước, tiện ích và giao thông tựa như resort nhiệt đới.

Dự án với quy mô 3 tòa tháp được phát triển theo 3 phong cách khác nhau, hội tụ đủ tiện ích sống xanh, nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí tạo nên không gian sống lý tưởng, nơi mà bất cứ cư dân nào cũng có thể tìm thấy không gian xanh cho chính mình.

Theo đó, tòa tháp đầu tiên với phong cách Tropical Resort được được quy hoạch đồng bộ, tạo không gian sống như một khu vườn trong phố, một không gian xanh “hiếm có khó tìm” giữa lòng Hà Nội.

Đặc biệt, chủ đầu tư đã dành 4.000m² kiến tạo nên công viên nhiệt đới, cây xanh, mặt nước được thiết kế đa tầng, đa lớp, hồ bơi thác tràn ấn tượng giúp cư dân tận hưởng bầu không khí trong lành như ở giữa một hệ sinh thái tự nhiên.

Tòa Fantasy được thiết kế dành riêng cho các gia đình có trẻ nhỏ. Tính đến thời điểm hiện tại, Feliz Homes là một trong số ít những dự án dành không gian riêng để phát triển đầy đủ tiện ích cho trẻ em với những khu vườn cổ tích: vườn Grim Garden, Xì Trum village, Hobbit Village mang phong cách cổ tích. Đây là nơi trẻ nhỏ được rời khỏi 4 bức tường và những khối bê tông nhàm chán, tự do khám phá, phát triển trí tưởng tượng trong không gian dành riêng cho mình.

Việc thiết kế “may đo” các tiện ích dành cho trẻ em vừa thể hiện tầm nhìn, hướng đi khác biệt của dự án, vừa cho thấy tâm huyết của chủ đầu tư trong việc vun đắp và nâng cao chất lượng nuôi dạy trẻ thơ, những mầm non của gia đình và xã hội.

Tòa Zen Beauty & Spa, được thiết kế như trung tâm nghỉ dưỡng, detox, thư giãn bậc nhất quận Hoàng Mai, tích hợp đầy đủ các dịch vụ nghỉ dưỡng, làm đẹp, hồi phục sức khỏe. Zen Beauty & Spa hiện thực hóa giấc mơ về một không gian detox tuyệt vời dành cho cư dân Feliz Homes và khu vực lân cận, giúp hồi phục sức khỏe, tái tạo nguồn năng lượng tích cực mỗi ngày.

Cùng với đó là hệ thống vườn thượng uyển chân mây, vườn dạo bộ được bố trí trên đỉnh các tòa tháp với tầm view rộng lớn, bao trọn thành phố trong tầm mắt. Tận hưởng những cơn gió mát lành mỗi sớm mai thức dậy, ngắm nhìn những tia nắng lấp lánh trên mặt hồ trong lành, thư giãn ngắm hoàng hôn và thành phố lên đèn sau mỗi ngày bận rộn là những giá trị riêng có dành riêng cho cư dân Feliz Homes, khi khu vực nội đô đang đối mặt với quá trình bê tông hóa dày đặc.

Ngoài không gian xanh ấn tượng, điều khiến Feliz Homes trở thành dự án hấp dẫn hàng đầu hiện nay là hệ thống tiện ích nội khu ấn tượng, đáp ứng tối đa nhu cầu của cư dân. Đáng chú ý là trung tâm mua sắm rộng gần 20.000m² bao gồm siêu thị, shophouse và các cửa hàng tiện ích xung quanh dự án.

Trong bán kính 1,5 km tính từ dự án, đây là khu mua sắm - ẩm thực - check in - giải trí sôi động có quy mô lớn nhất và đầy đủ nhất, khiến Feliz Homes được mệnh danh là “Thị tứ trong lòng Hoàng Mai” với mô hình “shopping in the park” đang được khách hàng ưa chuộng.

Trong khi quỹ đất khu vực trung tâm ngày càng khan hiếm, các dự án có xu hướng tận dụng tối đa không gian để phát triển căn hộ, tăng diện tích thương phẩm, tối đa hóa lợi nhuận, thì Feliz Homes của chủ đầu tư KLB lại đi ngược dòng, tập trung phát triển không gian xanh và tiện ích cho cư dân. Việc “xanh hóa” sẽ làm tăng chi phí đầu tư nên phải là một chủ đầu tư có tâm cùng tiềm lực tài chính vững mạnh mới có thể đủ sức thực hiện được.

Giới chuyên gia nhận định: Với những lợi thế nổi bật về vị trí, hạ tầng cùng hệ thống tiện ích vượt trội, Feliz Homes được kỳ vọng trở thành tâm điểm mới, thu hút giới đầu tư giai đoạn cuối 2020 đầu 2021, khi thị trường dần lấy lại nhịp tăng trưởng như trước đại dịch Covid-19.