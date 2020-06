Dự án Hinode City chưa nghiệm thu dân đã vào ở: Trách nhiệm chính quyền ở đâu?

Như Thanh Niên phản ánh, dù cơ quan chức năng đã chỉ rõ sai phạm, đang yêu cầu khắc phục theo hướng hợp thức hoá nhưng dự án Hinode City (201 Minh Khai, Q Hai Bà Trưng, Hà Nội) do Tổng công ty CP Thương mại và xây dựng (Vietracimex) làm chủ đầu tư vẫn đưa dân vào ở trái phép.

Không chỉ vậy, dự án này còn liên tục xin điều chỉnh kiến trúc, cơ cấu căn hộ, giấy phép xây dựng và bị xử phạt vi phạm hành chính.

Đến ngày 20.9.2016, Bộ Xây dựng có công văn số 2061 về việc điều chỉnh cơ cấu căn hộ và dự án đầu tư xây dựng. Ngày 25.5.2017, UBND TP.Hà Nội có công văn 2559 về việc chấp thuận điều chỉnh đầu tư dự án. Ngày 28.7.2017, Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội có công văn số 4928 chấp thuận bản vẽ điều chỉnh phương án kiến trúc các hạng mục công trình tại dự án.

Ngoài ra, dự án Hinode City cũng có nhiều lần điều chỉnh giấy phép xây dựng. Cụ thể, ngày 14.6.2016, Sở Xây dựng Hà Nội cấp giấy phép xây dựng số 49. Đến ngày 8.12.2017, Sở Xây dựng Hà Nội cấp cho dự án giấy phép số 50.

Khi triển khai dự án Hinode City, chủ đầu tư là Vietracimex cũng không tuân thủ các quy định, xây dựng sai với các quyết định được thẩm duyệt. Tháng 9.2019, UBND Q.Hai Bà Trưng có quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Vietracimex do “tổ chức thi công xây dựng sai giấy phép xây dựng được cấp”, số tiền phạt là 40 triệu đồng.

Đáng nói là dự án chưa được bổ sung giấy phép xây dựng, vi phạm chủ đầu tư không bị cưỡng chế phá dỡ theo quyết định xử phạt trên của Q.Hai Bà Trưng thì đến ngày 23.10.2019, Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội có văn bản 6056 đề xuất cho phép Vietracimex điều chỉnh các hạng mục công trình Hinode City

Đến ngày 28.4.2020, Sở Quy hoạch kiến trúc Hà Nội có văn bản 1970 về việc điều chỉnh bản vẽ phương án kiến trúc công trình thuộc dự án Honde City tại khu đất số 201 Minh Khai. Lần xin điều chỉnh này của Vietracimex được cho là lần “quyết định”, nhằm hợp tức hoá cho những vi phạm tại dự án với hàng loạt thay đổi về thiết kế, công năng sử dụng vì thực tế, một số cư dân mua nhà tại Hinode City đã dọn về đây ở từ cuối 2019.

Trả lời báo chí, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Quang Hùng khẳng định, dự án chưa hoàn tất các thủ tục về điều chỉnh quy hoạch thì chưa thể nghiệm thu công trình. Khi chưa nghiệm thu công trình thì không thể cho dân vào ở, nếu đã đưa vào ở là vi phạm, phải xử lý.

Theo PGS - TS Trần Chủng, nguyên Cục trưởng Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng (Bộ Xây dựng), luật quy định một trong những yêu cầu bắt buộc đối với tất cả các công trình khi đưa vào vào khai thác vận hành phải ưu tiên các điều kiện thoả mãn yêu cầu về an toàn sinh mạng cho mọi người. Theo ông Chủng, việc đưa dân vào ở khi chưa nghiệm thu công trình, là chủ đầu tư vô trách nhiệm, cần đặt câu hỏi về trách nhiệm của chính quyền, cơ quan quản lý nhà nước.

Ông Chủng cho rằng, nếu công trình do Bộ Xây dựng quản lý thì phải được Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng chấp thuận đủ điều kiện mới cho hoạt động vận hành. Còn nếu công trình do Sở Xây dựng quản lý thì Sở phải kiểm tra, chấp thuận công trình cho đưa vào vận hành khai thác. Pháp luật đã quy định rõ ràng các vấn đề này và cần phải tuân thủ vì liên quan đến an toàn sinh mạng người dân. Do đó, theo ông Chủng, cơ quan quản lý nhà nước phải kiểm tra, xử lý. Về phía chủ đầu tư, ông Chủng cho rằng, chủ đầu tư đã bất chấp luật pháp, ngang nhiên thách thức dư luận.