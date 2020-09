Dự án lỡ hẹn vì chờ... chuyên gia

Theo ông Nguyễn Xuân Trường, Giám đốc Ban Quản lý dự án 3 (Tổng cục Đường bộ Việt Nam), dự án sửa chữa cầu Thăng Long (tổng mức đầu tư 270 tỉ đồng) đã hoàn thành lắp đặt 2 trạm trộn bê tông, 2 nhà mái che di động dài 240 m để phục vụ sửa chữa. Tuy nhiên, có 2 nút thắt với tiến độ dự án là chuyên gia nước ngoài và việc chậm nhập thiết bị đinh neo.

Trạm trộn bê tông siêu tính năng đã nhập nguyên chiếc từ Đan Mạch 2 máy và xe chuyên dụng được nhập khẩu từ châu Âu, song thiết bị rải bê tông bản rộng phải nhập về từ Trung Quốc do Việt Nam chưa có nhiều thiết bị này. Nhóm chuyên gia, cán bộ kỹ thuật Trung Quốc do nhà thầu Thành Hưng thuê sẽ sang Việt Nam để vận hành thiết bị đổ bê tông. Đây là nhóm chuyên gia đi kèm thiết bị nhập từ Trung Quốc nhưng chưa thể sang Việt Nam do dịch bệnh và đang phải họp trực tuyến với nhà thầu. Sau khi sang Việt Nam và cách ly 14 ngày , dự kiến sau 15.9 những người này mới có thể làm việc tại công trường.