Dự án Metro Star đầy đủ pháp lý

Các giấy tờ liên quan đến pháp lý mà phía chủ đầu tư đang có như sau: - Giấy Chứng nhận Quyền sử dụng đất do Sở Tài nguyên và Môi trường TP.HCM cấp ngày 16.5.2020 với loại đất là đất ở lâu dài. - Quyết định 73/QĐ-SXD-PTN ngày 14.7.2008 về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng (thay cho Giấy phép xây dựng). - Quyết định số 5147/QĐ-UBND của UBND TP.HCM về việc duyệt điều chỉnh cục bộ đồ an quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị (quy hoạch phân khu) tỷ lệ 1/2000. - Văn bản 2709/SQHKT-QHKTT ngày 11/06/2019 về việc cung cấp thông tin quy hoạch kiến trúc công trình - Hồ sơ nghiệm thu móng. - Quyết định số 5268/QĐ-UBND ngày 7.10.2016 của UBND TP.HCM về việc chấp thuận cho chuyển nhượng Dự án ghi rõ: “Khối chung cư đã xong phần móng, vách, đáy hầm…” - Cập nhật trong kế hoạch phát triển nhà ở số 1757/QĐ-UBND ngày 8.5.2019. - Xác nhận của Apave (Công ty Giám sát nổi tiếng của Cộng hòa Pháp thành lập từ năm 1867) như sau: “Công tác thi công trên công trường: Thi công với tốc độ tối đa trong giới hạn kỹ thuật cho phép. Tiến độ thi công: Được đẩy nhanh nhất so với tiến độ tổng của Chủ đầu tư phê duyệt. Chất lượng thi công cọc:Tuân thủ quy định của TCVN và thi công đúng quy trình, quy phạm hiện hành của Nhà nước”. - Phê duyệt PCCC số 5156/PC07-DD5 ngày 19.9.2019 của Phòng CS PCCC&CNCH.