Dự án The Standard (An Gia) nhận giải thưởng danh giá từ Hiệp hội BĐS Việt Nam

Dự án duy nhất tại Bình Dương lọt top

Lễ Vinh danh Thương hiệu Bất động sản dẫn đầu năm 2020 - 2021 là sự kiện thường niên do Tạp chí Điện tử BĐS Việt Nam Reatimes và VIRES tổ chức, dưới sự bảo trợ của Hiệp hội Bất động sản Việt Nam. Sự kiện nhằm tôn vinh các thương hiệu, sản phẩm và dịch vụ tiêu biểu dẫn đầu thị trường; đồng thời, phân tích bức tranh tổng quan, cập nhật diễn biến và dự báo từ vĩ mô cho đến sự chuyển động của từng phân khúc, sản phẩm của thị trường bất động sản giai đoạn tới.

Chương trình thu hút hơn 500.000 độc giả trên hệ thống Reatimes.vn và Hội đồng bình chọn trực tiếp, khách quan, bao gồm: 150 nhà báo theo dõi lĩnh vực kinh tế - xây dựng - BĐS; 30 chuyên gia đầu ngành trong nhiều lĩnh vực tại Việt Nam.

Vượt qua hàng trăm dự án bất động sản cùng các tiêu chí đánh giá khắt khe từ Ban tổ chức như: tiến độ xây dựng, triển vọng giao dịch, giá cả cạnh tranh, chất lượng tốt, chủ đầu tư uy tín, thiết kế vượt trội, tiện ích đồng bộ,… dự án The Standard của Tập đoàn BĐS An Gia (AGG) đã xuất sắc được vinh danh Top 10 dự án đô thị và nhà ở tiềm năng bậc nhất 2021. Đây cũng là dự án nhà ở duy nhất tại Bình Dương nhận được giải thưởng danh giá này.

Có mặt trong Top 10 còn có các dự án Vinhomes Grand Park, Aqua City (TP.HCM), Grandeur Palace - Giảng Võ, The Matrix One (Hà Nội), The Sol City (Long An), Ecocity Premia Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk), Danko City (Thái Nguyên), Regal One River (Đà Nẵng) và Meyhomes Capital Phú Quốc (Kiên Giang).

Tổng vốn đầu tư 1.200 tỉ đồng

Dự án The Standard được xem là chiến lược "đi tắt đón đầu" của Tập đoàn BĐS An Gia (AGG) tại thị trường mới là Bình Dương. Sau khi chinh phục thành công phân khúc trung và cận cao cấp tại thị trường TP.HCM, Tập đoàn An Gia tiến đến đô thị vệ tinh với dự án khu biệt lập đầu tiên, tổng vốn 1.200 tỉ đồng.

Khu biệt lập The Standard kiến tạo giá trị sống khác biệt giữa thủ phủ công nghiệp Bình Dương (Ảnh thực tế)

Dự án có quy mô 6,9 ha, tọa lạc tại mặt tiền đường Tân Phước Khánh 10 - tâm điểm các thành phố Thủ Dầu Một, Thuận An, Dĩ An và thị xã Tân Uyên. Từ dự án, cư dân có thể nhanh chóng tiếp cận hệ thống tiện ích ngoại khu bao gồm trường học, bệnh viện quốc tế, các khu du lịch, trung tâm thương mại, sân golf hay thành phố mới Bình Dương.

Không chạy đua theo số lượng sản phẩm, khu biệt lập chỉ cung cấp 374 căn nhà liền kề và shophouse. Sản phẩm được định vị ở phân khúc cao cấp và được kỳ vọng sẽ tái khẳng định tiêu chuẩn chất lượng sống mới, tạo không gian sống như nghỉ dưỡng mỗi ngày.

Không gian sống cân bằng với thiên nhiên tại khu biệt lập The Standard (Ảnh thực tế)

Lựa chọn hướng đi khác biệt so với số đông doanh nghiệp đang khai thác "miếng bánh" thị trường Bình Dương, An Gia nhắm đến nhóm khách hàng cao cấp. Đó là những người mong muốn sở hữu không gian sống sang trọng, đẳng cấp, tiện ích theo tiêu chuẩn resort, không thua kém bất kỳ khu nhà giàu nào ở khu Thảo Điền (TP.Thủ Đức) hay khu Nam Sài Gòn.

Sống như nghỉ dưỡng mỗi ngày

Lối sống chuẩn nghỉ dưỡng mà Tập đoàn An Gia kỳ vọng có thể thiết lập tại thị trường mới nổi Bình Dương được định vị ở chính hạng mục tiện ích đẳng cấp nhất của dự án này. Đó là clubhouse sang trọng với vốn đầu tư lên đến hàng triệu USD, tích hợp 18 tiện ích hiện đại bao gồm: khu vực café, bar-lounge sang trọng, phòng gym, yoga, thư viện, khu vui chơi trẻ em, phòng xông hơi,...

Không chia sẻ tiện ích với cư dân bên ngoài, cuộc sống an toàn, tiện nghi của những chủ nhân thành đạt tại The Standard được phục vụ trọn vẹn nhờ tổ hợp các dịch vụ đẳng cấp.

Không gian tiệc tối bên hồ, phong cách resort tại nội khu dự án The Standard (Ảnh thực tế)

Toàn bộ nội khu dự án được thiết kế theo phong cách resort như: công viên trung tâm, hồ cảnh quan, vườn nghệ thuật, cầu vọng cảnh. Khu vực BBQ ngoài trời, liền kề lối đi dạo sân vườn và bậc thềm ngắm cảnh là điểm đến dã ngoại lý tưởng cho cư dân, bạn bè tụ họp.

Khu biệt lập The Standard cũng là một trong số rất ít những dự án ở Việt Nam có dịch vụ quản gia. Đội ngũ quản gia ở đây được đào tạo bài bản, chuyên nghiệp, phục vụ 24/7, có thể đảm nhiệm từ A-Z.

Với phương thức thanh toán thảnh thơi chỉ 15% đến khi nhận nhà, The Standard không chỉ giải pháp an cư, đầu tư vượt trội mà còn là di sản để đời, định danh vị thế chủ nhân.