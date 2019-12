Dự án TNR Stars Diễn Châu chính thức mở bán shophouse 18m và 28m

Dự án TNR Stars Diễn Châu là dự án shophouse đẳng cấp tại khu vực Nghệ An với tổng diện tích lên đến hơn 33 ha - tổng số thương phẩm 1.196 lô, chia thành 4 tiểu khu: An Trí, An Hòa, An Thịnh, An Lộc - đi kèm với hệ thống công viên cảnh quan nội khu đẳng cấp: Công viên Kỳ quan Thế giới Năm Châu, hệ thống đường giao thông đẳng cấp với 2 trục chính rộng 28m và 18m.