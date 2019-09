Dự trữ ngoại hối ước 70 tỉ USD

Theo SSI, mặc dù các đồng tiền trên thế giới biến động mạnh, có đồng tiền mất giá đến 9% như KWR, SEK, nhưng cũng có những đồng tiền lên giá 5-6% như RUB, THB… so với USD , VND trở thành một trong những đồng tiền hiếm hoi có tỷ giá ổn định so với USD. Ngay cả khi USD/CNY vượt mức 7, VND vẫn đi ngang, thậm chí còn giảm và hiện ở mức thấp hơn cuối năm 2018 là 0,06%.

Bên cạnh đó, chỉ số CPI đến tháng 8 tăng 1,87% so với đầu năm và tăng 2,57% so cùng kỳ năm ngoái - khá thấp so với mục tiêu kiểm soát lạm phát khoảng 4% trong năm 2019 do Quốc hội đề ra. Chính vì vậy, Ngân hàng Nhà nước có cơ sở để hướng các chính sách điều hành sang mục tiêu giảm lãi suất.