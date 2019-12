Eco Green Saigon chính thức ra mắt tòa căn hộ giữa lòng công viên

Với chủ đề Eco Christmas, sự kiện sẽ diễn ra với nhiều chương trình hấp dẫn lần đầu tiên được tổ chức tại dự án.

Theo đó, tới tham dự sự kiện, các khách hàng sẽ được trải nghiệm một giáng sinh đậm chất Eco chỉ có duy nhất tại dự án Eco Green Saigon - chương trình Đón Giáng sinh xanh trong căn hộ xanh. Tại đây, khách hàng và gia đình có thể cùng nhau tận hưởng không khí giáng sinh ấm áp, an lành và cùng mục sở thị căn hộ mơ ước giữa lòng 2 công viên - các căn hộ tại tòa HR3.

Tọa lạc đắc địa ngay giữa công viên nội khu Eco Green Central và công viên của thành phố Hương Tràm, tòa HR3 sở hữu một không gian sống trong lành lý tưởng cùng tầm nhìn thoáng rộng vạn người mê. Với hệ sinh thái Eco - 5 tiêu chuẩn xanh khác biệt của Eco Green Saigon là vị trí xanh, tiện ích xanh, không gian xanh, thiết kế xanh, nguyên vật liệu xanh, đã mang đến cho các căn hộ tại đây một môi trường sống an lành giữa thiên nhiên, thân thiện với môi trường. Trong bối cảnh bầu không khí cả thành phố đang ngày càng ô nhiễm nặng nề thì những căn hộ xanh tại HR3 sẽ là nơi thích hợp để bạn lựa chọn một tổ ấm an vui bảo vệ sức khỏe cho tất cả các thành viên trong gia đình, đặc biệt là người già và trẻ nhỏ.

Sở hữu căn hộ HR3 tại thời điểm này, bên cạnh sự lựa chọn đa dạng các căn hộ 2 phòng ngủ có diện tích vừa và nhỏ, khách hàng sẽ được hưởng rất nhiều chính sách bán hàng hấp dẫn. Cụ thể, khách hàng chỉ cần thanh toán 10% đã có thể ký ngay hợp đồng mua bán sở hữu căn hộ. Đây là một trong những phương án tài chính tối ưu cho thấy được tiềm năng của Chủ đầu tư và pháp lý minh bạch của dự án. Ngoài ra, các khách hàng có nhu cầu vay vốn cũng sẽ được hỗ trợ mức ưu đãi lãi suất 0% đến khi nhận thông báo bàn giao căn hộ.

Các căn hộ tại tòa HR3 có diện tích 55 - 74 m2, trang bị đầy đủ nội thất từ các thương hiệu hàng đầu thế giới như điều hòa Samsung, thiết bị bếp Teka, thiết bị vệ sinh Duravit hoặc Grohe,…

Với thông điệp của sự kiện “Eco Green Saigon wish you an Eco Christmas”, chủ đầu tư Xuân Mai Sài Gòn muốn hiện thực hóa ước nguyện của cư dân thông qua việc kiến tạo một không gian “an cư” xanh mát giữa lòng công viên, góp phần vun vén vào “chốn an trú” của mỗi các gia đình thêm trọn vẹn trong mùa Giáng sinh với chương trình “Du lịch và Chăm sóc sức khỏe Eco Care”, đồng thời mang lại niềm vui, tiếng cười cho các cư dân nhí với việc trao quỹ học bổng ươm mầm tương lai “Eco Bright”.

Đặc biệt, khi tham dự sự kiện Lễ ra mắt tòa căn hộ HR3, khách hàng sẽ được trải nghiệm một không khí Giáng sinh lung linh huyền ảo đậm chất “Eco” chỉ có tại dự án Eco Green SaiGon và cơ hội nhận được nhiều phần quà giá trị khởi đầu cho một mùa lễ hội cuối năm ngập tràn niềm vui và hạnh phúc với tổng giá trị giải thưởng lên tới 500 triệu đồng. Với những khách hàng giao dịch thành công tại sự kiện sẽ được tham gia vào chương trình bốc thăm may mắn với những giải thưởng hấp dẫn bao gồm bao gồm 1 giải đặc biệt, 1 giải nhất, 2 giải nhì, 4 giải ba và 7 giải khuyến khích, phần quà các gói kiểm tra sức khỏe kết hợp du lịch tới các quốc gia như Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Malaysia và Thái Lan.

Khách hàng có cơ hội sở hữu nhiều phần quà giá trị khủng tại sự kiện ra mắt tòa HR3

Bên cạnh đó, trong sự kiện, tất cả các khách hàng tham dự đều có cơ hội tham gia vào chương trình quay số may mắn với nhiều phần quà giá trị như máy massage chân thông minh Maxcare, đồng hồ thông minh theo dõi vận động và sức khỏe Garmin Vivomove, Combo máy massage mắt Gintell và máy massage bàn tay Gintell G-shove.