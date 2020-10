Ecopark nhận giải thưởng đại đô thị tốt nhất Việt Nam

Theo đó, ngoài giành giải thưởng Đại đô thị tốt nhất Việt Nam (Best Mega Township Development), chủ đầu tư Ecopark còn được vinh danh hạng mục: Nhà phát triển dự án khu phức hợp tốt nhất Việt Nam (Best Mixed Use Developer), Doanh nghiệp phát triển bền vững (Special Recognition in Sustainable Construction), Doanh nghiệp xây dựng cộng đồng cư dân đặc biệt (Special Recognition for Building Communities), Doanh nghiệp thực hiện trách nhiệm ESG đặc biệt (tiêu chuẩn môi trường, xã hội và quản trị) (Special Recognition for ESG).

Ông Trần Quốc Việt - Tổng Giám đốc Tập đoàn Ecopark (bên phải) nhận giải thưởng từ ban tổ chức.

Trong những năm gần đây, các mô hình đại đô thị, phức hợp đa chức năng đang được giới thiệu trên thị trường thể hiện một xu hướng hoàn toàn mới trong việc phát triển đô thị tại Việt Nam.

Các đại dự án với lợi thế về quỹ đất đủ lớn sẽ đảm bảo cho việc quy hoạch bài bản và xây dựng đồng bộ. Trong đó, hệ thống hạ tầng giao thông hoàn chỉnh, không gian cho quy hoạch xanh rộng lớn là hai ưu thế tuyệt đối của các đại đô thị để thu hút tầng lớp cư dân tinh hoa, từ đó hình thành nên những đô thị hạt nhân phát triển bền vững trong tương lai.

Khu đô thị Thương mại & Du lịch Ecopark - Dự án có " Thiết kế cảnh quan khu đô thị tốt nhất thế giới". Ecopark được đánh giá là một dự án đại đô thị điển hình đại diện cho Việt Nam và là một trong những đại đô thị sinh thái đầu tiên phát triển thành công ở trong nước.

Ecopark sở hữu các yếu tố thuận lợi về vị trí, quy mô diện tích lớn cùng thiết kế quy hoạch mang tầm quốc tế. Đây là khu đô thị đầu tiên và duy nhất tới thời điểm hiện tại của Việt Nam đạt được giải thưởng "Thiết kế cảnh quan khu đô thị tốt nhất thế giới - Best International Residential Landscape Architecture ”. Giải thưởng do International Property Awards trao tặng năm 2015, được đánh giá là Oscar trong lĩnh vực bất động sản.

Dự án có quy mô lên tới 500 ha này tọa lạc tại vị trí giao thông liên vùng thuận lợi, ở cửa ngõ phía Đông Nam thủ đô Hà Nội. Từ Ecopark, cư dân có thể dễ dàng di chuyển vào trung tâm thành phố và các khu vực lân cận thông qua các trục đường huyết mạch và 3 tuyến metro công cộng hiện đại (theo quy hoạch giao thông thành phố Hà Nội tầm nhìn 2030 - 2050) mà không lo tắc đường, khói bụi ô nhiễm.

Ecopark sở hữu tất cả các loại hình nhà ở, từ căn hộ chung cư hiện đại cao cấp, đến những nhà phố thương mại hay các biệt thự thượng lưu. Hệ thống tiện ích công cộng như rạp chiếu phim, bể bơi, sân tennis, phòng tập thể thao, công viên, sân golf sân chơi, trường học các cấp, bệnh viện, siêu thị… đều đạt tiêu chuẩn quốc tế đáp ứng được nhu cầu của mọi thành viên trong gia đình.

Cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp tại khu đô thị Ecopark Đặc biệt, theo nhiều chuyên gia và nhà đầu tư, chính lối quy hoạch thông minh, đậm tính nhân văn trong không gian xanh, rộng thoáng của mặt nước và thảm thực vật nhiều tầng tán hài hòa đã gây ấn tượng mạnh mẽ với khách hàng. Ecopark phát triển các tòa nhà chung cư cao tầng và những biệt thự thấp tầng hài hòa trong màu xanh thiên nhiên.

Với lợi thế cảnh quan thiên nhiên xanh và khoáng đạt, gần 110 ha cây xanh cùng chuỗi tiện ích đầy đủ giúp Ecopark trở thành điểm đến yêu thích của người dân Thủ đô cũng như khu vực lân cận. Khu đô thị Ecopark đặc biệt hấp dẫn các gia đình yêu thiên nhiên, muốn sống trong một khu đô thị xanh nhưng chỉ cách trung tâm Hà Nội 20 phút di chuyển.