Em trai ông Hồ Hùng Anh trúng cử HĐQT Techcombank

Năm 2025 đặt mục tiêu vốn hoá 20 tỉ USD Năm 2020, Techcombank đạt lợi nhuận trước thuế 15.800 tỉ đồng, tăng 23,1%. Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản (ROA) và tỷ lệ tiền gửi không kỳ hạn (CASA) đứng đầu ngành ngân hàng, đạt mức 3,1% và 46,1%. Techcombank vẫn duy trì được vị thế vốn hàng đầu với tỷ lệ an toàn vốn (CAR) đạt 16,1%, tỷ lệ nợ xấu ở mức 0,5% (thấp nhất trong hệ thống) và tỷ lệ bao phủ nợ xấu cải thiện lên tới 171% vào thời điểm cuối năm 2020. Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Kế hoạch kinh doanh 2021 với mục tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 19.800 tỉ đồng, tăng 25,3% so với năm 2020. Dư nợ tín dụng dự kiến đạt 356.199 tỉ đồng, tăng trưởng 12% so với 2020, hoặc cao hơn trong mức quy định cho phép của Ngân hàng Nhà nước. Tiền gửi của khách hàng được kỳ vọng đạt 334.291 tỉ đồng, tương đương mức tăng trưởng 14,7% hoặc cao hơn; nợ xấu dưới 2,0%. Về tầm nhìn giai đoạn 2021 - 2025, Techcombank đặt chiến lược chuyển đổi ngành tài chính , nâng tầm giá trị sống, mục tiêu trở thành ngân hàng vốn hóa 20 tỉ đô với tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) ở khoảng 20%, tỷ lệ thu nhập từ phí (NFI/TOI) đạt 30% và tỷ lệ CASA là 55%...