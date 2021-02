EVN lãi hơn 520 tỉ đồng từ bán điện trong năm 2019

Bộ Công thương hôm nay, 8.2, vừa công bố giá thành sản xuất điện 2018 của EVN. Đây là kết quả được thực hiện thường niên từ tổ kiểm tra liên ngành gồm đại diện nhiều bộ, ngành lẫn đại diện của Hội Bảo vệ người dùng và đại diện Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam.

Kết quả cho thấy, sản lượng điện thương phẩm thực hiện năm 2019 của EVN là 209,77 tỉ kWh, tăng 9,05% so với năm 2018. Doanh thu bán điện năm 2019 là 388.355 tỉ đồng, tăng 16,63% so với năm 2018. Giá bán điện thương phẩm bình quân thực hiện năm 2019 là 1.851,36 đ/kWh, tăng 6,95% so với năm 2018.

Nhờ đó, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh điện năm 2019 của EVN lãi 523,37 tỉ đồng , tương ứng tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu năm 2019 là 0,35%.

Mặc dù vậy, theo Bộ Công thương, mức doanh thu và lợi nhuận kể trên có thể sẽ khác nếu hạch toán đầy đủ một số chi phí hợp lý khác. Cụ thể, các khoản chưa hạch toán vào giá thành sản xuất kinh doanh điện năm 2019 bao gồm: khoản chênh lệch tỷ giá (CLTG) năm 2018 với số tiền khoảng 3.716 tỉ đồng (theo quy định tại các hợp đồng mua bán điện, khoản CLTG phát sinh của năm 2018 sẽ được thanh toán vào năm 2019, tuy nhiên, năm 2019 không tính toán khoản CLTG này vào phương án giá điện năm 2019 để thanh toán cho các đơn vị phát điện).

Cùng với đó là khoản CLTG theo hợp đồng mua bán điện phát sinh năm 2019 với số tiền khoảng 4.415 tỉ đồng; khoản CLTG thực hiện theo hợp đồng mua bán điện của các đơn vị phát điện năm 2015 còn treo với số tiền khoảng 1.117 tỉ đồng (sau khi EVN rà soát, chuẩn xác lại số liệu).