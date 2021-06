EVNGENCO 3 nỗ lực sản xuất an toàn trong tháng an toàn vệ sinh lao động - tháng công nhân

Sản lượng điện sản xuất của Tổng Công ty là 2,799 tỉ kWh, đạt 92,95% kế hoạch tháng 5, lũy kế 5 tháng đầu năm là 12,979 tỉ kWh, đạt 40,63% kế hoạch năm. Sản lượng điện đạt thấp hơn so với kế hoạch chủ yếu do tình hình phụ tải của hệ thống điện giảm mạnh bởi ảnh hưởng dịch Covid-19, một số tổ máy phải ngừng dự phòng dài và lưu lượng nước về thấp ở các nhà máy thủy điện đang trong cao điểm mùa khô. Song song đó, các tổ máy tua bin khí thường xuyên được huy động theo chế độ khởi động, ngừng máy trong ngày để kịp thời đảm bảo nhu cầu của Hệ thống điện Quốc gia.

Người lao động EVNGENCO 3 duy trì sinh hoạt làm việc tại các Nhà máy điện

Trước làn sóng thứ 4 của dịch bệnh Covid-19 ở Việt Nam, EVNGENCO 3 đã nghiêm túc triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh đến tất cả CBCNV, thực hiện nghiêm khuyến cáo 5K của Bộ Y tế. Từ ngày 10.5 đến nay, gần 800 người lao động duy trì cắm trại tập trung sinh hoạt tại các nhà máy điện Phú Mỹ, Mông Dương 1, Vĩnh Tân 2, EPS, Ninh Bình, Sê San 3A… nhằm đảm bảo công tác sửa chữa, sản xuất điện an toàn, liên tục. Song song đó, EVNGENCO 3 chỉ đạo các đơn vị lập phương án đảm bảo cung cấp điện trong tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp. Trong đó, đảm bảo các tổ máy khả dụng, sẵn sàng huy động theo phương thức của Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia, dự phòng đầy đủ nhiên liệu, vật tư thiết bị, hệ thống thông tin liên lạc. Riêng trong các ngày trước, trong thời điểm diễn ra bầu cử (ngày 23.5.2021), Tổng Công ty, các đơn vị thành viên đều bố trí lực lượng ứng trực, trực Lãnh đạo, trực công xa đảm bảo xử lý nhanh sự cố phát sinh, luôn chủ động trong mọi tình huống, góp phần đảm bảo nguồn điện cho công tác bầu cử ở các địa phương diễn ra an toàn, thuận lợi và toàn thể CBCNV tham gia trực đều được thực hiện quyền bầu cử đầy đủ.

Trong những năm qua, công tác đảm bảo ATVSLĐ luôn được EVNGENCO 3 chú trọng do đặc thù công việc của các nhà máy điện, vận hành, sửa chữa các thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, thường xuyên phải tiếp xúc với yếu tố nguy hiểm, độc hại như: điện cao thế, nhiệt độ, áp suất cao, làm việc trên cao… Vì vậy, Tổng Công ty luôn thường xuyên tổ chức tuyên truyền, tập huấn, huấn luyện, nhắc nhở cán bộ, công nhân viên, người lao động nâng cao ý thức tự giác trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về ATVSLĐ, nhất là trong cao điểm Tháng công nhân năm 2021 và cũng là tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ). Bên cạnh đó, Tổng Công ty định kỳ hàng năm tổ chức kiểm tra công tác ATVSLĐ tại các đơn vị thành viên nhằm phát hiện kịp thời các lỗi, các thiếu sót để có biện pháp ngăn ngừa, xử lý khắc phục, không để xảy ra sự cố, thực hiện các giải pháp cải thiện điều kiện, môi trường làm việc đảm bảo sức khỏe cho người lao động và an toàn cho con người, thiết bị, tổ máy phát điện.

Đặc biệt trong công tác an sinh xã hội, EVNGENCO 3 đã trao tặng 700 triệu đồng ủng hộ Quỹ phòng, chống dịch Covid-19 thành phố Hồ Chí Minh và kinh phí mua vắc xin phòng dịch Covid-19. Đoàn Thanh niên EVNGENCO 3, Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ trao tặng gạo, nhu yếu phẩm, khẩu trang y tế cho các đơn vị phòng dịch trên địa bàn đứng chân; Công ty EPS xây dựng nhà chờ đưa đón học sinh tại thị xã Phú Mỹ; Công ty Thủy điện Buôn Kuốp quyên góp, ủng hộ 50 triệu đồng kinh phí mua vắc xin, trang thiết bị, vật tư y tế phòng dịch Covid-19 cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk… Các đơn vị thuộc Tổng Công ty như Phú Mỹ, EPS, Sê San 3A cũng đã tổ chức đoàn thăm hỏi động viên CBCNV nhân dịp Tháng Công nhân năm 2021, lực lượng lao động tham gia cắm trại tập trung, kịp thời động viên người lao động an tâm thực hiện nhiệm vụ được giao, đảm bảo sản xuất điện an toàn, hiệu quả.