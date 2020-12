EVNNPC: Tình hình sản xuất kinh doanh tháng 11, nhiệm vụ công tác tháng 12.2020

Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh tháng 11 năm 2020

Được biết, sản lượng điện thương phẩm tháng 11.2020 đạt 6,21 tỉ kWh, tăng trưởng 6,2% so với cùng kỳ. Lũy kế 11 tháng đầu năm, thương phẩm đạt 68,75 tỉ kWh, tăng 6,57% so với 11 tháng đầu năm 2019 và đạt 89,29% kế hoạch Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) giao. Dự kiến sản lượng điện thương phẩm năm 2020 EVNNPC sẽ thực hiện khoảng 74,5 tỉ kWh và khả năng sẽ đạt mức cao nhất trong EVN. Tổn thất điện năng tháng 11/2020 toàn Tổng công ty thực hiện là 4,45%, lũy kế 11 tháng EVNNPC là 4,87%, giảm 0,35% so với cùng kỳ 2019.

Cũng trong tháng 11.2020, tất cả 14 chỉ tiêu chất lượng dịch vụ khách hàng của Tổng công ty đều đạt so với quy định của EVN. Trong đó tiếp nhận giải quyết cấp điện cho cho 164 khách hàng trung áp, thời gian trung bình giải quyết các thủ tục của ngành điện là 4,43 ngày, giảm 2,57 ngày so với quy định của EVN. Các đơn vị đã thực hiện tốt việc niêm yết công khai trình tự, thủ tục giải quyết yêu cầu của khách hàng. Trong 11 tháng đầu năm 2020, toàn EVNNPC tiếp nhận giải quyết cấp điện cho 1.963 khách hàng trung áp, thời gian trung bình giải quyết các thủ tục của ngành điện là 4,55 ngày, giảm 2,45 ngày so với quy định của EVN.

Tổng công ty tiếp tục đẩy mạnh hợp tác cung cấp dịch vụ thanh toán trực tuyến, tăng cường triển khai các giải pháp thu tiền điện bằng phương thức thanh toán không dùng tiền mặt. Tỷ lệ khách hàng thanh toán tiền điện không sử dụng tiền mặt đến hết tháng 11.2020 đạt 57,20%; doanh thu qua kênh thanh toán không tiền mặt đạt 87,99 %, vượt kế hoạch EVN giao 2,99%.

Trong 11 tháng đầu năm, toàn Tổng công ty có 111.802 yêu cầu dịch vụ điện được khách hàng đăng ký qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia, tỷ lệ tiếp nhận yêu cầu qua cổng dịch vụ công đạt tỷ lệ 31,12%, vượt 11,12% so với kế hoạch EVN giao.

Tính đến hết tháng 11.2020, toàn Tổng công ty có 6.350 khách hàng lắp đặt điện mặt trời trên mái nhà với tổng công suất lắp đặt 135,4 MWp. Tính riêng tháng 11.2020 lắp đặt 118,2 MWp đạt 168,5% kế hoạch EVN giao năm 2020 (70 MWp), Sản lượng phát lũy kế 11 tháng 2020 ước đạt 33,8 Tr.kWh.

Tổng công ty và các đơn vị thành viên đã triển khai các hoạt động tri ân khách hàng với nhiều hoạt động thiết thực

Trong tháng 11.2020, Tổng công ty đã đóng điện 6 dự án theo kế hoạch năm với năng lực tăng thêm 14,9km đường dây 110kV và công suất 252MVA như: Nâng công suất MBA T2 TBA 110kV Nam Ninh; Lắp MBA T2 TBA 110kV Thuận Thành; NCS MBA T4 TBA 110kV Đồng Niên... Đồng thời, Tổng công ty đã khởi công 4 công trình đường dây và TBA như: Nâng công suất MBA T1 và T2 TBA 110kV Vĩnh Bảo; NCS MBA T2 TBA 110kV Thạch Linh… cùng nhiều công trình lưới điện trung hạ thế, góp phần nâng cao năng lực lưới điện và nâng cao độ tin cậy cung cấp điện. Lũy kế 11 tháng đầu năm, EVNNPC đã khởi công 68/65 công trình, đạt 104,6% kế hoạch năm.

EVNNPC đã hoàn thành mô hình tài chính đến 2025, tổ chức thành công cuộc họp với Tổ chức xếp hạng Fitch Ratings, Ngân hàng Thế giới (World Bank) và nhóm tư vấn Mizuho nhằm xếp hạng tín nhiệm quốc tế dành cho EVNNPC. Đồng thời đẩy mạnh triển khai dự án chuyển đổi số tại EVNNPC, tập trung vào: Chuẩn bị hạ tầng số; Chuyển đổi số trong từng lĩnh vực quản lý vận hành, kinh doanh điện năng, tài chính kế tóan, quản trị;…

Nhiệm vụ công tác tháng 12.2020

Trong tháng 12.2020, Tổng công ty tập trung hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch phấn đấu năm 2020 và các chỉ tiêu giai đoạn 2016-2020; đồng thời tiếp tục tăng cường các giải pháp đảm bảo cung ứng điện an toàn, ổn định cho khách hàng, đặc biệt là trong dịp Tết dương lịch năm 2021, thực hiện nhiệm vụ kép, vừa đảm bảo sản xuất kinh doanh vừa thực hiện phòng chống dịch bệnh Covid-19; giảm tổn thất điện năng; đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình điện; tiếp tục triển khai các hoạt động tháng tri ân khách hàng trên 27 tỉnh/thành phố miền Bắc với tổng kinh phí lên tới 17 tỉ đồng; đặc biệt EVNNPC sẽ trao tặng 140 bộ máy tính để bàn với tổng kinh phí 1,4 tỉ đồng tại trường học một số xã trên địa bàn 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh, trao tặng thuyền cano composite cho các 2 địa phương; lắp đặt điện mặt trời áp mái tại các công trình an sinh xã hội (nhà văn hoá, trạm y tế...); thực hiện công trình thắp sáng đường quê; trao tặng áo ấm và thiết bị giáo dục tại 1 số điểm trường, gia đình khó khăn thiệt hại lớn sau lũ với tổng kinh phí dự kiến 900 triệu đồng; tích cực kêu gọi CBCNV tham gia hưởng ứng Tuần lễ hồng EVN lần thứ 6; tiếp tục tuyên truyền sử dụng điện an toàn trong nhân dân.