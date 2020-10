Eximbank được đánh giá tín nhiệm B+ và triển vọng ‘ổn định’

Eximbank đạt nhiều giải thưởng quốc tế

Ngân hàng Bank of New York Mellon (BNYM) của Mỹ vừa trao giải thưởng Chất lượng thanh toán quốc tế xuất sắc - STP Award cho Eximbank với tỷ lệ điện đạt chuẩn STP (Straight Through Processing) trên 98%. Giải thưởng được đánh giá dựa trên các tiêu chuẩn áp dụng thống nhất trên toàn cầu như số lượng điện thanh toán và chất lượng điện thanh toán được xử lý tự động xuyên suốt. Đây là sự ghi nhận của một định chế tài chính nước ngoài lâu đời và uy tín về chất lượng điện thanh toán tự động của Eximbank, đồng thời khẳng định chất lượng công nghệ, chất lượng thực hiện thanh toán tự động cũng như sự xuất sắc trong nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ nhân viên của Eximbank. Không chỉ riêng Bank of New York Mellon, trong suốt những năm qua, Eximbank cũng vinh dự được nhiều ngân hàng đại lý có uy tín khác như Wells Fargo, Citibank và JP Morgan Chase trao giải thưởng này.

Với mạng lưới ngân hàng đại lý rộng khắp, gồm hơn 700 ngân hàng, chi nhánh ngân hàng quốc tế tại 71 quốc gia và vùng lãnh thổ, Eximbank luôn tự hào có thể hỗ trợ tốt nhất, nhanh nhất mọi giao dịch thanh toán trong nước và nước ngoài của khách hàng với chi phí hợp lý. Hiện nay, Eximbank không ngừng hoàn thiện chính sách sản phẩm Thanh toán quốc tế và Tài trợ thương mại trên nền tảng đa dạng, hiện đại và tối ưu hóa lợi ích cho khách hàng.