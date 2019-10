Eximbank được trao giải thưởng chất lượng thanh toán quốc tế xuất sắc

Ngày 14.10.2019, Ngân hàng Bank of New York Mellon (BNYM) của Mỹ đã trao giải thưởng Chất lượng thanh toán quốc tế xuất sắc - STP Award cho Eximbank với tỷ lệ điện đạt chuẩn STP (Straight Through Processing) trên 98%.