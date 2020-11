Gần 1.000 khách hàng đến tham dự sự kiện 'Bừng sáng NovaWorld Ho Tram'

Chương trình "Bừng sáng NovaWorld Ho Tram" được tổ chức tại Tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng giải trí NovaWorld Ho Tram có tổng quy mô 1.000 ha nằm dọc tuyến đường ven biển từ Lộc An đến Bình Châu (Xuyên Mộc, Bà Rịa - Vũng Tàu). Đến với NovaWorld Ho Tram, khách hàng được tham quan hai phân kỳ đầu tiên của đại dự án là The Tropicana và Wonderland. Hiện phân kỳ The Tropicana đang thi công và hoàn thiện nhiều hạng mục, chuẩn bị đưa vào vận hành, đáp ứng nhu cầu nghỉ dưỡng, du lịch và giải trí tại khu vực được xem là điểm đến mới của du khách. Sự kiện cũng là cơ hội để khách tham quan cảm nhận phong cách sống tiện nghi tại ngôi nhà nghỉ dưỡng thứ hai đang trở thành xu thế du lịch và hưởng thụ của người Việt.

Tại điểm dừng chân đầu tiên - phân kỳ Wonderland, chuỗi shophouse mẫu mang kiến trúc châu Âu cổ tích đầy màu sắc và Sales Gallery đã hoàn thiện và chào đón khách tham quan. Đặc biệt, biệt thự mẫu tứ lập lần đầu tiên xuất hiện tại Hồ Tràm thu hút sự quan tâm của nhiều khách hàng với thiết kế độc đáo. Mỗi biệt thự đều là căn góc và có hồ bơi, gia chủ có thể tùy biến bài trí theo nhu cầu riêng. Phía trước và sau mỗi biệt thự là khoảng sân, vườn, tiểu cảnh thoáng đãng, đem lại không gian tách biệt khỏi cuộc sống bộn bề, giúp chủ nhân tận hưởng từng khoảnh khắc bình yên.

Bên cạnh biệt thự tứ lập, phân kỳ này hiện đang giới thiệu đa dạng các dòng sản phẩm như biệt thự song lập, đơn lập, shophouse mặt tiền biển, mặt tiền đường ven biển và shophouse 2 mặt tiền.

Đúng như tên gọi, The Tropicana là phân kỳ thổi bùng hơi thở của miền nhiệt đới với cảnh quan và những căn biệt thự mang phong cách kiến trúc Tropical. Mỗi biệt thự đều được thiết kế độc đáo, tỉ mỉ đến từng chi tiết. Nét quyến rũ còn được tăng thêm nhờ kết nối không gian cảnh quan xung quanh qua những khung cửa kính rộng lớn, cho tầm nhìn thông thoáng, gia chủ thoải mái ngắm nhìn bình minh và hoàng hôn.

Trong khi hồ bơi nước mặn Ocean Pool đã hoàn thành hầu hết các hạng mục, dự kiến khai thác cuối năm 2020, hồ cảnh quan khu đồi (một phần của công viên nước Tropicana Park) dự kiến đi vào hoạt động từ tháng 4.2021.

Chuỗi shophouse mặt tiền đường ven biển - hiện đang được mở rộng lên 42m cũng đang dần hình thành. Đặc biệt, Saigon Casa Café đi vào hoạt động từ tháng 9.2020 đã trở thành điểm dừng chân lý tưởng của du khách và người dân địa phương.

Nhiều khách hàng chia sẻ, họ ấn tượng với quy hoạch, thiết kế và tiến độ thi công "thần tốc" của dự án. Không ít khách hàng đã quyết định đầu tư ngay tại sự kiện để trở thành chủ nhân của biệt thự biển NovaWorld Ho Tram.

“Vợ chồng tôi đầu tư bất động sản ven biển Vũng Tàu 4 năm trước và đã chốt lời năm ngoái. Hôm nay tới tham quan NovaWorld Ho Tram, tôi thật sự ấn tượng với cách quy hoạch, tiến độ xây dựng của dự án và phong cách kiến trúc của từng căn villa ở đây”, anh Thanh Tùng (ngụ Quận 6, TP.HCM) cho biết.

Xuất hiện tại sự kiện với tư cách ca sĩ khách mời trong buổi tiệc cocktail, Bằng Kiều và Nguyễn Hồng Nhung đã có mặt từ rất sớm để có thời gian tham quan dự án. Tại đây, ca sĩ Bằng Kiều chia sẻ đã sở hữu “ngôi nhà thứ hai” NovaWorld Ho Tram vì khá thích không khí mát mẻ, thư giãn tại Hồ Tràm. Trở về từ Mỹ, ấn tượng với sự phát triển của du lịch Việt Nam cùng các mô hình nghỉ dưỡng giải trí mới, Nguyễn Hồng Nhung cũng đang dự tính sẽ chọn cho mình "ngôi nhà thứ hai" tại đây làm nơi nghỉ dưỡng cố định cho gia đình và bạn bè mỗi khi rảnh rỗi.

Kết thúc ngày trải nghiệm, khách tham quan cùng tham gia tiệc Sunset Coctail lãng mạn ngay tại khu vực bãi biển, bên cạnh hồ bơi Ocean Pool. Đây có thể được coi là show diễn dưới ánh hoàng hôn trên bãi biển hiếm có của ca sĩ Bằng Kiều và Nguyễn Hồng Nhung. Sau màn trình diễn ấn tượng của 2 ca sĩ hải ngoại đã rất quen thuộc với người hâm mộ Việt Nam, chương trình được khép lại với màn DJ sôi động, tái hiện những buổi Pool Party được giới trẻ yêu thích.