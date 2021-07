Gần 60% ngân hàng kỳ vọng lợi nhuận quý 3 tăng cao hơn quý 2

Mặt bằng lãi suất huy động - cho vay được dự báo xoay quanh mức hiện tại tính đến cuối năm 2021, riêng nhóm ngân hàng thương mại cổ phần và nhóm công ty tài chính và cho thuê tài chính kỳ vọng giảm nhẹ. Trái ngược với kỳ vọng “giảm” ở kỳ điều tra trước, mặt bằng rủi ro tổng thể của các nhóm khách hàng trong quý 2 được nhận định tăng nhanh hơn so với quý trước do dịch Covid-19 bùng phát trở lại.

Huy động vốn toàn hệ thống TCTD được kỳ vọng tăng bình quân 5,5% trong quý 3 và tăng 11,9% trong năm 2021, tương đương kỳ vọng tại kỳ điều tra trước. Dư nợ tín dụng của hệ thống ngân hàng được các TCTD dự báo tăng 4,7% trong quý 3 và tăng 13,1% trong năm 2021, điều chỉnh giảm so với mức kỳ vọng 14,7% tại kỳ điều tra trước. Cơ bản các nhóm TCTD đều điều chỉnh giảm mức dự báo tăng trưởng tín dụng của đơn vị mình trong năm 2021 so với kỳ vọng tại kỳ điều tra trước do quan điểm thận trọng hơn trước tác động khó lường của dịch bệnh Covid-19 trong nửa cuối năm 2021. Tình hình xử lý nợ xấu của hệ thống ngân hàng trong quý 3 dự báo xu hướng giảm nhẹ.