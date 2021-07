Giá cà phê liên tục tăng khi dự báo nguồn cung sụt giảm

Theo Reuters, giá cà phê thế giới những ngày qua tăng vọt do Brazil, nước trồng cà phê arabica hàng đầu thế giới, bị mất mùa do nhiệt độ xuống quá thấp. Đợt lạnh giá bất ngờ ở Brazil đã gây ra thiệt hại nặng đến mức sản lượng mất đi lớn gấp đôi so với lượng cà phê arabica đang trữ tại các nhà kho của sàn giao dịch cà phê tương lai chủ chốt thế giới là ICE Futures U.S. Điều này nhanh chóng đẩy giá cà phê thế giới lên mức cao kỷ lục vào ngày 23.7 - giá chạm mức cao nhất 6 năm sau khi tăng 17% trong tuần. Báo cáo từ Ecom Research cũng dự báo, trong mùa thu hoạch tới sản lượng của Brazil có thể sụt giảm từ 4,05 đến 5,2 triệu bao vì mất mùa.