Giá cà phê trong nước giảm theo đà giảm của thế giới

Trên thị trường thế giới, giá cà phê Robusta giao tháng 11 trên sàn Robusta (ICE Futures Europe) sáng nay (3.10) giảm nhẹ 7 USD/tấn, tương đương 0,53%, về mức 1.304 USD/tấn, cà phê giao tháng 1.2020 cũng giảm 8 USD/tấn, tương đương 0,6%, về mức 1.322 USD/tấn. Cùng thời điểm, giá cà phê Arabica giao tháng 12 trên sàn (ICE Futures US) hôm nay cũng giảm nhẹ 0,75 USD/tấn, tương đương 0,74% về mức 1.006 USD/tấn, Arabica giao tháng 3.2020 giảm 0,75 USD/tấn, tương đương 0,71% về mức 1.042 USD/tấn.

Ở trong nước, giá cà phê nhân xô tại các vùng nguyên liệu Tây nguyên hôm nay giảm phiên thứ hai liên tiếp theo đà giảm của thị trường cà phê thế giới, xuống mức từ 32.400 - 33.600 đồng/kg. Cao nhất tại tỉnh Đắk Lắk là 33.600 đồng/kg, thấp nhất tại tỉnh Lâm Đồng là 32.400 đồng/kg.

Tại cảng TP.HCM, cà phê xuất khẩu loại 2, tỷ lệ đen vỡ 5% được giao dịch ở 1.454 USD/tấn (FOB), trừ lùi + 150 USD/tấn.

Theo Bloomberg, lượng cà phê xuất khẩu của Việt Nam đang có xu hướng đi xuống do tồn kho giảm kèm theo giá thấp khiến giao dịch trên sàn cũng giảm hẳn. Bloomberg cho rằng, người dân Việt trồng cà phê và thương lái có thể đang nắm giữ khoảng 5% lượng cà phê trong niên vụ, tương đương 85.000 tấn tính đến giữa tháng 9. Tính trong năm nay, giá cà phê Robusta giảm khoảng 14% do dư cung. Số liệu của hải quan cho thấy, xuất khẩu cà phê trong nửa đầu tháng 9 đạt 38.700 tấn, trị giá 67,91 triệu USD, giảm 35,1% về lượng và giảm 34,3% về trị giá so với 15 ngày cuối tháng 8. Lũy kế từ đầu năm đến giữa tháng 9, xuất khẩu cà phê giảm cả lượng lẫn giá. Cụ thể, tính đến ngày 15.9, cả nước xuất 1,211 triệu tấn cà phê các loại với tổng trị giá 2,073 tỉ USD, giảm 12,6% về lượng và giảm 21,5% về trị giá so với cùng kỳ năm 2018.