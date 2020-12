Giá căn hộ vùng ven tăng ‘sốc’, dòng tiền chảy mạnh vào dự án nội đô

Giá nhà leo thang

Thị trường nhà ở Hà Nội đang liên tục thiết lập những mặt bằng giá mới ở mọi phân khúc. Theo Hội môi giới bất động sản Việt Nam, dù ảnh hưởng dịch bệnh nhưng giá căn hộ phân khúc trung - cao cấp tại Hà Nội đi ngang trong suốt 9 tháng đầu năm 2020, lần lượt đạt 31 triệu đồng/m² và 37,8 triệu đồng/m². So với 2 năm trước đó, giá căn hộ hai phân khúc này đã tăng 3,4% và 3,3%.

Thị trường BĐS vùng ven Hà Nội đang thiết lập mặt bằng giá mới

Thống kê của Jones Lang LaSalle (JLL) cũng chỉ ra rằng kể từ quý 2/2020, các chủ đầu tư đều đồng loạt tăng giá bán căn hộ. Giá sơ cấp trung bình toàn thị trường đạt 34 triệu đồng/m² , tăng 2% theo quý và 4,9% theo năm. Tính theo mỗi dự án, giá bán tăng trung bình 2,8% so với quý trước.

Theo giới chuyên gia nhận đinh: "Giá sơ cấp trong thị trường nhà ở vẫn tăng đều mỗi năm và không hề giảm trong năm 2020 bất chấp tác động của hai làn sóng dịch bệnh”.

Theo các chuyên gia, nguyên nhân cơ bản khiến giá nhà tại Hà Nội leo thang trong năm 2020 là do nguồn cung khan hiếm. Số liệu của Hội môi giới cho biết lũy kế 9 tháng đầu năm 2020, toàn Hà Nội chỉ có chưa đầy 8.000 căn hộ được chào bán mới, một mức thấp kỷ lục từ trước đến nay.

2020 cũng là năm đầu tiên Hà Nội áp dụng bảng giá đất mới cho giai đoạn 2020 - 2024. Theo nghị quyết của HĐND Thành phố, giá đất giai đoạn 2020 - 2024 tăng cao hơn 15% so với giai đoạn 2014 - 2019. Tính toán của HoREA cho biết tiền sử dụng đất chiếm khoảng 15% giá thành căn hộ chung cư, 30% giá thành nhà phố và 50% giá thành biệt thự. Do vậy, việc tăng giá đất năm 2020 đã đẩy mặt bằng giá bán căn hộ cao hơn so với các năm trước đó.

Ngoài cung - cầu và giá đất, một yếu tố quan trọng khác hỗ trợ giá nhà là sự sụt giảm của lãi suất. Từ đầu năm đến nay, Ngân hàng Nhà nước đã 3 lần hạ lãi suất điều hành. Hiện, lãi suất tiền gửi ngắn hạn đã giảm xuống 4% - 6%. Với lạm phát khoảng 3,7%, lãi suất thực đã rơi xuống mức thấp nhất trong nhiều năm qua. Điều này đã kích thích tiền chảy sang các kênh tài sản như vàng, bất động sản nhiều hơn.

Nghịch lý giá căn hộ: Vùng ven đắt hơn trung tâm

Hiện tại, có một nghịch lý là giá bán căn hộ của các dự án ở vùng ngoại ô hiện đã cao ngang bằng, thậm chí cao vượt trội so với khu vực trung tâm.

Các dự án khu vực đường vành đai 3 có giá chào bán từ 40 - 75 triệu đồng/m²

Theo khảo sát, một loạt dự án nằm hai bên đường vành đai 3 đang có mức chào bán 40 - 75 triệu đồng/m². Xa hơn về phía Tây, nhiều dự án cũng mở bán với giá hơn 30 triệu đồng/m² và một số dự án ở khu Đông cũng mở bán với giá 30 - 40 triệu đồng/m².

Giới chuyên gia lo ngại rằng với mức giá cao, những dự án vùng ven sẽ phải cạnh tranh rất lớn với các dự án khu vực trung tâm và mức độ hấp thụ của các dự án này hiện vẫn đang là một dấu hỏi.

