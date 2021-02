Giá cổ phiếu Thuduc House giảm liên tục trước 'lùm xùm' thuế

Giải trình kết quả kinh doanh quý 4/2020, lợi nhuận sau thuế theo báo cáo tài chính riêng của Thuduc House lỗ 37,96 tỉ đồng do doanh thu kinh doanh bất động sản giảm, thị trường bất động sản gặp khó khăn, các dự án mới chưa kịp đưa vào kinh doanh do vướng mắc thủ tục pháp lý. Cùng kỳ năm 2019, lợi nhuận sau thuế hơn 86,8 tỉ đồng. Lợi nhuận sau thuế quý 4/2020 theo báo cáo hợp nhất lời 25,6 tỉ đồng, giảm 72,2% so với cùng kỳ năm trước, chủ yếu do doanh thu hoạt động tài chính giảm, không phát sinh như cùng kỳ năm trước (cùng kỳ năm trước ghi nhận lãi thanh lý khoản đầu tư, chuyển nhượng vốn góp dự án Phú Mỹ - Vũng Tàu 147,2 tỉ đồng).