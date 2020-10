Gia Lai đề xuất thành lập hội đồng thẩm định giá máy thở

Nguồn tin Thanh Niên ngày 1.10 cho biết Thanh tra tỉnh Gia Lai vừa đề xuất UBND tỉnh này xem xét chỉ đạo cơ quan chức năng tham mưu thành lập Hội đồng thẩm định giá của nhà nước để thẩm định giá đối với 3 máy thở chức năng cao do Bệnh viện đa khoa (BVĐK) tỉnh Gia Lai mua để phòng, chống dịch Covid-19

Cụ thể, máy thở do BVĐK tỉnh Gia Lai mua với giá 1,45 tỉ đồng/cái (là máy thở Model Carescape R860, do Mỹ sản xuất năm 2019, mới 100%), cao hơn nhiều so với một số địa phương khác như Khánh Hòa (789,5 triệu đồng/cái), BV Thanh Nhàn, Hà Nội (899,8 triệu đồng/cái).

Theo kết luận của Thanh tra tỉnh Gia Lai, xét về cấu hình, máy thở do BVĐK tỉnh Gia Lai mua có thêm 3 bộ phận, gồm: bộ phận phun khí sử dụng nhiều lần; module khí và phụ kiện đi kèm; ắc quy trong. Về thông số kỹ thuật, máy do BVĐK tỉnh Gia Lai mua có thêm 4 tính năng như: tính năng khí dung; tính năng đo chuyển hóa năng lượng gián tiếp; tính năng đo dung tích cặn chức năng; tính năng tính toán khí máu. Cùng một đơn vị cung cấp sản phẩm nhưng máy của BV Thanh Nhàn là bản tiêu chuẩn, còn máy của BVĐK tỉnh Gia Lai là bản nâng cao, trang bị thêm nhiều tính năng, từ đó có thể tăng thêm giá thành. Gói thầu của BVĐK tỉnh Gia Lai thực hiện trong giai đoạn giãn cách xã hội nên chi phí vận chuyển, bàn giao, bảo hành, bảo trì... có thể sẽ cao hơn.

Theo Thanh tra tỉnh Gia Lai, trên cơ sở kết quả thẩm định giá của hội đồng, UBND tỉnh Gia Lai mới xem xét chỉ đạo, có biện pháp xử lý phù hợp, đúng theo quy định của pháp luật.