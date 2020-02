Giá trị thương hiệu ngân hàng tăng vọt, VPBank lần đầu tiên lọt Top 300 toàn cầu

Theo bảng xếp hạng được được Brand Finance, công ty tư vấn định giá thương hiệu hàng đầu thế giới, công bố đầu tháng 2 vừa qua, thứ hạng thương hiệu (Brand rank) của VPBank đã tăng 81 bậc, vượt lên vị trí thứ 280 (năm 2019 là vị trí thứ 361), và trở thành ngân hàng tư nhân Việt Nam đầu tiên lọt vào Top 300 ngân hàng có giá trị thương hiệu nhất thế giới.

Ông Lại Tiến Mạnh, đại diện Brand Finance tại Việt Nam, cho biết: “VPBank đã có sự tăng trưởng đột phá, tăng gần 100 bậc và lọt vào Top 300, đứng ở vị trí 280 trên bảng xếp hạng và vị trí cao nhất đối với ngân hàng tư nhân của Việt Nam. Đây được đánh giá là mức tăng trưởng giá trị thương hiệu vào “hàng khủng” so với thương hiệu các ngân hàng trên thế giới”.

Được biết, VPBank đã 2 lần góp mặt trong bảng xếp hạng của Brand Finance với giá trị thương hiệu và vị trí không ngừng tăng trưởng và cải thiện qua các năm, đặc biệt liên tục 2 năm gần đây luôn giữ vững vị trí đứng đầu khối ngân hàng tư nhân.

Đại diện VPBank chia sẻ: “Việc VPBank vượt tới gần 100 bậc trong danh sách thương hiệu ngân hàng giá trị nhất toàn cầu một lần nữa khẳng định VPBank là ngân hàng tư nhân có giá trị thương hiệu lớn bậc nhất tại Việt Nam. Ngân hàng nhận định đây vừa là vinh dự nhưng cũng là một nhiệm vụ, đòi hỏi sự tập trung mạnh mẽ, quyết liệt hơn nữa của VPBank trong việc tăng cường sức mạnh thương hiệu, bên cạnh tăng trưởng về lợi nhuận nhằm giữ vững vị trí hàng đầu và gia nhập các nhóm thương hiệu mạnh của khu vực”.

Kết thúc năm 2019, lợi nhuận hợp nhất trước thuế của VPBank đạt mức cao nhất trong lịch sử với 10.334 tỉ đồng, vượt 9% kế hoạch và tăng 12,3% so với năm 2018. Tổng thu nhập hoạt động hợp nhất của ngân hàng đạt 36.356 tỉ đồng, tăng 20,3% so với thời điểm một năm trước đó. Tăng trưởng huy động đạt mức 23,7% so với năm 2018, giúp ngân hàng đảm bảo an toàn vốn và mở rộng hoạt động kinh doanh.