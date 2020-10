Giá USD hôm nay 11.10.2020: Thị trường trong nước giảm nhẹ

Tại các ngân hàng thương mại, giá USD hầu như không thay đổi hoặc giảm nhẹ sau một tuần. Chẳng hạn Vietcombank vẫn giữ nguyên giá mua vào 23.070 đồng/USD và bán ra 23.280 đồng/USD; Eximbank giảm 20 đồng sau một tuần xuống 23.090 - 23.260 đồng/USD... Tỷ giá trung tâm của Ngân hàng Nhà nước chốt phiên cuối tuần ở mức 23.198 đồng/USD, giảm 16 đồng sau một tuần. Trên thị trường tự do, giá USD tính chung cả tuần đã sụt 15 đồng ở cả chiều mua vào và bán ra, xuống còn 23.160 - 23.200 đồng/USD.

Trên thị trường quốc tế , đồng bạc xanh trong tuần có nhiều phiên liên tục đi xuống. Chỉ số USD-Index hiện đứng ở mức 93,03 điểm, giảm 0,8 điểm so với cuối tuần trước đó. Đồng bạc xanh đã đi xuống mức thấp nhất trong gần 3 tuần trước kỳ vọng ngày càng tăng về việc ông Joe Biden sẽ đắc cử tổng thống Mỹ và đưa ra gói kích thích tài chính sau cuộc bầu cử vào đầu tháng 11. Theo Reuters, một số nhà phân tích Phố Wall cho rằng chính sách kích thích kinh tế sẽ được đưa ra bất kể ứng cử viên tổng thống nào chiến thắng, nhưng nếu ông Biden đắc cử và đảng Dân chủ giành lại quyền kiểm soát Thượng viện thì gói viện trợ nhiều khả năng sẽ có giá trị lớn hơn.

Ngược với USD, đồng nhân dân tệ Trung Quốc đang được hưởng lợi lớn nhất từ khả năng chiến thắng của ông Biden. Đồng nhân dân tệ đã tăng 1,2% lên mức 6,7112 đổi một USD giao dịch trong nước và tăng 0,5% lên 6,7024 đổi một USD ở thị trường quốc tế...

Trong khi đó, đồng euro cũng tiếp tục tăng ở thị trường trong nước. Ví dụ ngân hàng Vietcombank hiện niêm yết 26.611 - 27.968 đồng/euro, tăng 88 - 92 đồng so với cuối tuần trước; Eximbank giao dịch 27.038 - 27.506 đồng/euro, cộng thêm 92 đồng ở chiều mua vào và cộng 81 đồng ở chiều bán ra so với cuối tuần trước... Tại thị trường tự do, giá euro sau một tuần cũng tăng 170 đồng lên 27.320 - 27.420 đồng/euro.