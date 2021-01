Giá USD hôm nay 11.1.2021: Tỷ giá trung tâm tăng nhẹ

Ngày 11.1, tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố là 23.127 đồng/USD, tăng 6 đồng so với cuối tuần qua. Một số ngân hàng thương mại cũng tăng nhẹ giá USD như Vietcombank cộng 10 đồng ở cả hai chiều mua và bán, lên 22.950 - 23.160 đồng/USD... Hiện giá mua USD tại các ngân hàng thương mại đã rớt khỏi mức 23.000 đồng/USD, giảm hơn 50 đồng so với cuối năm 2020.