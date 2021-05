Giá USD hôm nay 11.5.2021: 'Bốc hơi' 50 đồng sau một đêm

Sáng 11.5, giá USD tự do lao dốc khi giá mua vào xuống còn 23.380 đồng/USD và bán ra là 23.450 đồng/USD. So với hôm qua, giá USD giảm 50 đồng ở chiều mua vào và giảm 40 đồng ở chiều bán ra, đưa mức chênh lệch giữa mua và bán tăng lên 70 đồng. Đầu ngày, tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố cũng tiếp tục giảm 17 đồng, xuống còn 23.145 đồng. Ngân hàng Vietcombank giảm 20 đồng ở chiều mua vào, xuống 22.920 đồng/USD nhưng giữ nguyên giá bán ra là 23.150 đồng/USD. Riêng Eximbank tiếp tục duy trì giá mua vào 22.970 đồng/USD và bán ra 23.160 đồng/USD...