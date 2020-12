Giá USD hôm nay 13.12.2020: Duy trì ở mức 23.220 đồng

Chốt cuối tuần, tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước công bố là 23.146 đồng/USD, tăng 4 đồng so với cuối tuần qua. Tại các ngân hàng thương mại, giá USD vẫn đứng yên. Cụ thể, Vietcombank giữ nguyên giá mua vào 23.010 đồng/USD và bán ra 23.220 đồng/USD; Eximbank cũng không thay đổi giá mua vào là 23.040 đồng/USD nhưng giảm thêm 10 đồng ở chiều bán ra, xuống 23.220 đồng/USD… Trên thị trường tự do, đồng USD sau một tuần tăng 10 đồng ở chiều mua vào lên 23.220 đồng/USD nhưng cũng đứng yên ở chiều bán ra là 23.240 đồng/USD. Tỷ giá USD /VND tiếp tục được dự báo đi ngang đến hết năm 2020.

Ngược lại, đồng euro tiếp tục đi lên dù mức tăng hầu như không đáng kể trong tuần qua. Cụ thể, Vietcombank niêm yết giá euro là 27.376 - 28.773 đồng/euro, tăng 4 - 5 đồng so với cuối tuần trước; Eximbank giao dịch ở mức 27.837 - 28.357 đồng/euro, cộng thêm 11 đồng ở chiều mua vào nhưng giữ nguyên giá bán ra so với cuối tuần trước... Riêng trên thị trường tự do, giá euro giảm nhẹ 40 đồng trong cả tuần qua, còn 27.960 - 28.060 đồng/euro.

Trong khi đồng USD tại Việt Nam hầu như đứng yên thì trên thị trường thế giới , chỉ số USD-Index chốt tuần ở mức 90,97 điểm, tăng gần 1 điểm so với cuối tuần trước. Dù vậy, đồng bạc xanh vẫn suy yếu so với nhiều đồng tiền khác. Trước đó, kỳ vọng về sự phục hồi kinh tế toàn cầu trong năm 2021 đã thúc đẩy các nhà đầu tư chuyển hướng sang các tiền tệ rủi ro hơn như đô la Úc và đô la Canada. Cả hai đồng tiền này đều đạt mức cao nhất trong hơn hai năm.