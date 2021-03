Giá USD hôm nay 14.3.2021: Neo cao trên thị trường tự do

Các ngân hàng thương mại trong tuần qua tiếp tục tăng tỷ giá USD /VND. Cụ thể như Vietcombank mua vào 22.930 - 22.960 đồng/USD và bán ra 23.140 đồng/USD, tăng 15 đồng so với cuối tuần trước. Ngân hàng Eximbank mua vào 22.950 đồng/USD và bán ra 23.140 đồng/USD, tăng thêm 30 đồng sau một tuần... Tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước cũng tăng thêm 17 đồng, lên 23.183 đồng/USD. Ngược lại sau một tuần, giá USD trên thị trường tự do quay trở lại xuất phát khi đang giao dịch ở mức 23.820 - 23.870 đồng/USD nhưng đây vẫn là mức rất cao so với giá tại các ngân hàng.

Giá euro cũng đi lên suốt tuần qua. Ví dụ ngân hàng Vietcombank cuối tuần công bố mua vào là 26.786 đồng/euro và bán ra 28.185 đồng/euro, tăng từ 76 – 82 và Ngân hàng Eximbank mua vào 27.212 đồng/euro và bán ra 27.758 đồng/euro, tăng 45 đồng... Trên thị trường tự do, đồng euro tăng 30 đồng trong tuần qua, lên giá mua vào 28.300 đồng/euro và bán ra 28.400 đồng/euro. Ngược lại đồng yen Nhật giảm giá so với phiên giao dịch đầu tuần. Tại Eximbank, giá mua vào là 209,11 đồng và bán ra 213,3 đồng, giảm 0,9 đồng so với đầu tuần...

Trên thị trường thế giới , chỉ số USD-Index cuối tuần đứng ở mức 91,65 điểm, giảm 0,30 điểm so với cuối tuần trước. Theo Reuters, sức tăng đột biến của lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ đã làm giảm nhu cầu đầu tư rủi ro trên thị trường tiền tệ toàn cầu và thúc đẩy giá USD