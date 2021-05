Giá USD hôm nay 16.5.2021: Đô la 'chợ đen' lao dốc trong tuần

Sáng 16.5, giá USD trên thị trường tự do giảm 20 đồng ở chiều mua vào, còn 23.240 đồng/USD nhưng chiều bán ra đứng yên ở mức 23.300 đồng/USD. So với cuối tuần trước, giá USD “chợ đen” đã giảm mạnh 160 đồng ở cả hai chiều mua và bán. Giá USD tự do lao dốc nhanh hơn, đưa chênh lệch giá giữa thị trường này và các ngân hàng thương mại rút ngắn chỉ còn 150 đồng thay vì cao hơn 600 - 700 đồng vào đầu tháng 5.