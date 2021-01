Giá USD hôm nay 17.1.2021: Tăng bất chấp Mỹ tung tiền cứu trợ kinh tế

Sáng 17.1, tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước chốt cuối tuần ở mức 23.136 đồng/USD, tăng 15 đồng so với cuối tuần trước. Tại các ngân hàng thương mại, đồng USD cũng đi lên trong tuần qua như Vietcombank tăng 10 đồng lên 22.950 - 23.160 đồng/USD; Eximbank giữ nguyên giá mua vào là 22.970 đồng/USD nhưng tăng 10 đồng ở chiều bán ra, lên 23.160 đồng/USD... Trên thị trường tự do, đồng bạc xanh tăng nhẹ lên 23.400 - 23.450 đồng/USD nhưng vẫn giảm 20 đồng so với cuối tuần trước.