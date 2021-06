Giá USD hôm nay 20.6.2021: Tăng vọt cả tuần

Ngược lại, giá euro tại các ngân hàng trong tuần đồng loạt đi xuống với mức giảm gần 700 đồng/euro. Riêng giá euro tự do giảm khoảng 350 đồng ở chiều mua vào, xuống còn 27.500 đồng/euro và giảm 250 đồng ở chiều bán ra, còn 27.950 đồng/euro.

Giá USD thế giới đã có một tuần tăng mạnh khi chỉ số USD-Index đạt 92,32 điểm, tăng 1,81 điểm so với cuối tuần qua. Các nhà đầu tư tiếp tục mua USD bất chấp chỉ số sản xuất của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) chi nhánh Philadelphia và số đơn xin trợ cấp thất nghiệp không như kỳ vọng. Nhu cầu đối với đồng bạc xanh cũng hoàn toàn làm lu mờ các báo cáo kinh tế tốt hơn mong đợi từ Úc và New Zealand. Cụ thể, Úc báo cáo mức tăng việc làm mạnh nhất kể từ tháng 10.2020 với 115.000 người, cao gấp ba lần dự đoán. Nền kinh tế New Zealand tăng trưởng 1,6% trong quý 1/2021, nhanh hơn 3 lần so với dự đoán... Các báo cáo này lẽ ra phải cực kỳ tích cực đối với AUD và NZD, nhưng chúng là hai đồng tiền tệ bị giảm giá khá so với USD.