Giá USD hôm nay 22.12.2020: Vẫn tăng do lo ngại về chủng Covid-19 mới

Sáng 22.12, Ngân hàng Nhà nước tăng tỷ giá trung tâm thêm 5 đồng, lên 23.154 đồng/USD. Riêng giá USD tại các ngân hàng thương mại vẫn không thay đổi như Vietcombank tiếp tục giao dịch 23.010 - 23.220 đồng/USD; Eximbank vẫn niêm yết 23.020 - 23.200 đồng/USD… Trên thị trường tự do, đồng bạc xanh tăng 10 đồng ở chiều mua vào lên 23.250 đồng/USD và tăng 60 đồng ở chiều bán ra, lên 23.320 đồng/USD so với ngày cuối tuần qua.

Nguồn cung ngoại tệ trong nước vẫn dồi dào dù bước vào dịp cuối năm với nhu cầu thanh toán gia tăng. Trong 10 tháng qua, tổng lượng kiều hối đổ về TP.HCM ước khoảng 4,7 tỉ USD, tăng 2% so với cùng kỳ năm trước bất chấp ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 . Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP.HCM ước tính cuối năm 2020, lượng kiều hối chuyển về qua các tổ chức tín dụng vẫn sẽ đạt 5,5 tỉ USD, tăng 0,82% so với năm 2019.

Trên thị trường thế giới , chỉ số USD-Index đầu ngày đạt 90,16 điểm, tăng 0,05 điểm so với cuối ngày trước đó. Theo Reuters, tỷ giá USD đã tăng lên mức cao nhất trong hơn một tuần do lo ngại về một chủng Covid-19 mới lây lan mạnh được phát hiện ở Anh. Ngoài ra, tâm lý thận trọng đối với Covid-19 vẫn gia tăng khi số ca nhiễm ở Ấn Độ lên đến 10 triệu người trong khi cư dân ở Sydney của Úc cũng được yêu cầu hạn chế các hoạt động trong vài ngày tới... Những tin tức này khiến nhiều nhà đầu tư quay sang tìm kiếm các tài sản an toàn như đồng bạc xanh. Ông Edward Moya, chiến lược gia thị trường cấp cao của OANDA tại New York, cho biết chủng Covid-19 mới đang thực sự khiến mọi người lo lắng, do đó nhu cầu mua USD đang tăng lên trên diện rộng. Trong bối cảnh trên, đồng bảng Anh cũng giảm xuống mức thấp nhất trong 10 ngày so với đồng USD và đồng euro, cùng với lợi suất trái phiếu chính phủ Anh kỳ hạn hai năm giảm xuống mức thấp kỷ lục...