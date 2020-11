Giá USD hôm nay 23.11.2020: Dao động giữa triển vọng vắc xin Covid-19

Sáng 23.11, tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố là 23.175 đồng/USD, giảm 4 đồng so với cuối tuần qua. Nhưng giá USD tại các ngân hàng thương mại hầu như đứng yên. Vietcombank vẫn giao dịch 23.055 - 23.265 đồng/USD; Eximbank giữ nguyên giá mua vào là 23.070 đồng/USD nhưng giảm 10 đồng ở chiều bán ra là 23.260 đồng/USD...

Trên thị trường thế giới , chỉ số USD-Index tiếp tục đi xuống còn 92,29 điểm, giảm 0,12 điểm so với cuối tuần qua. Đồng USD suy yếu khi nước Mỹ vật lộn với số ca nhiễm Covid-19 vẫn liên tục gia tăng. Hôm 21.11, Mỹ vừa ghi nhận ca nhiễm Covid-19 thứ 12 triệu và số ca nhiễm mới mỗi ngày đều chạm ngưỡng kỷ lục là 150.000 - 160.000 người. Đồng bạc xanh giảm một phần còn do đồng euro và bảng Anh tăng trở lại sau khi có tín hiệu cho thấy nước Anh và Liên minh châu Âu (EU) có thể đạt được thỏa thuận rời khối (Brexit). Theo đó, các chuyên gia nhận định tỷ giá euro so với đồng bạc xanh sẽ còn tăng trong vài năm tới trong bối cảnh châu Âu ổn định hơn Mỹ, chênh lệch lợi suất thực tế tăng lên giữa 2 khu vực này và nền kinh tế toàn cầu sẽ tiếp tục hồi phục.