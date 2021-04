Giá USD hôm nay 24.4.2021: Đô la tự do giảm

Trên thị trường tự do, giá USD giảm 20 - 30 đồng/USD, mua vào còn 23.700 đồng/USD và bán ra 23.750 đồng/USD. Giá mua giảm nhanh hơn so với giá bán ra cho thấy giới kinh doanh đô la tự do hạn chế ôm hàng vào cuối tuần. Trong ngày giao dịch cuối tuần, các ngân hàng thương mại đã giảm giá USD 10 đồng, Vietcombank mua vào còn 22.945 - 22.975 đồng/USD và bán ra 23.155 đồng/USD.