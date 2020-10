Giá USD hôm nay 25.10.2020: Dậm chân tại chỗ trong hệ thống ngân hàng

Tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố cuối tuần ở mức 23.185 đồng/USD, giảm 6 đồng so với cuối tuần trước. Còn tại nhiều ngân hàng thương mại, tỷ giá hầu như không thay đổi suốt tuần qua như Vietcombank vẫn duy trì giá giao dịch 23.060 - 23.270 đồng/USD; Eximbank tiếp tục niêm yết 23.080 - 23.260 đồng/USD... Riêng giá USD trên thị trường tự do giảm từ 45 - 55 đồng sau một tuần, xuống còn 23.190 - 23.210 đồng/USD.