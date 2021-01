Giá USD hôm nay 25.1.2021: 'Bốc đầu' trên thị trường tự do

Sáng nay (25.1), giá USD trên thị trường tự do nhảy vọt lên 23.570 - 23.670 đồng/USD, tăng thêm từ 70 - 130 đồng so với cuối tuần qua. Đồng thời chênh lệch giữa giá mua và bán cũng lên mức rất cao là 100 đồng/USD. Trong khi đó, giá USD tại một số ngân hàng thương mại vẫn đứng yên như Vietcombank giao dịch là 22.955 - 23.165 đồng/USD; Eximbank tiếp tục niêm yết là 22.970 - 23.160 đồng/USD... Điều này khiến đồng USD trên thị trường tự do hiện cao hơn giá các ngân hàng thương mại trên 500 - 600 đồng/USD.